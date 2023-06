Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kurulan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilk mezuniyet heyecanı yaşandı. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün, Türkiye’ye rol model olan okulu Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet sevinci yaşandı. 2019 yılında kurulan elde ettiği başarılarla öğrenci ve velilerin gözdesi haline gelen okul, Cumhuriyetin 100’üncü yılında ilk göz ağrıları olan 100 öğrencisini düzenlenen görkemli tören ile mezun etti. Öğrencilerin yeni hayatlarına adım attıkları mezuniyet töreninde sevinç, gurur ve duygu dolu anlar bir arada yaşandı.

Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, İl Ticaret Müdürü Cemil Kürkçü, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ile Eskişehir OSB yönetim ve denetim kurulu üyeleri, STK ve kurum temsilcileri, veliler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Okulumuzun ilk mezunları olarak daima çok özel olarak kalacaksınız”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, açılış konuşmasını Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Bülent Seğmen yaptı. Seğmen konuşmasında, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında önemli bir yere sahip olan okulumuzun ilk mezunları olarak sizler, daima çok özel olarak kalacaksınız. Biz sizinle hep gurur duyacağız. Sizler, düşünen, doğru kararlar veren, vatanını ve milletini seven, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, öğrendiklerini hayatın her aşamasında uygulayan, bilimi kendisine rehber edinmiş bireyler olarak güçlü Türkiye’nin oluşmasında esas unsur olacaksınız” dedi.

“Şehrimizin en güzide okulları arasında yerimizi aldık”

2019 yılında kurulan okulun kısa sürede Eskişehir’in en güzide okulları arasında yerini aldığını aktaran Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, “2019 yılında temelini attığımız okulumuz bugün ilk mezunlarını veriyor. 4 yıl gibi kısa sürede okulumuz şehrimizin güzide okulları arasında yerini aldı. Sanat, spor ve teknoloji gibi alanlarda birçok ulusal ve uluslararası başarı elde etti. Bu işin esas mimarı olan öğretmenlerimize, destek personellerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizi kayıtsız şartsız destekleyen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimiz, kendi geleceğiniz için hayallerinizden, ülkemizin geleceği için ise Atatürk vizyonundan asla vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk 100 öğrencimizi mezun ediyoruz”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Cumhuriyetin 100 yılında ilk 100 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu okul biz sanayicilerin çok uzun yıllardır en büyük hayallerinden biriydi. 2019 yılında bir ağaç dikmiştik ve o ağacımız bugün gelişti, serpildi ve büyüdü. Dördüncü senenin sonunda ise ilk meyvelerini verdi. Bu süre zarfında ülke içinde ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül kazanan evlatlarımız hep gurur kaynağımız oldular. Bugün, her yönüyle Türkiye’de eşi benzeri olmayan, ülkemize örnek gösterilen okulumuzdan ilk öğrencilerimiz, ilk göz ağrılarımız olan evlatlarımızı mezun ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında okulumuzdan da ilk 100 öğrencimiz mezun oluyor olması bizim için ayrı gurur” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir sanayisi bu nesiller tarafından şekillenecek”

Ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu söyleyen Başkan Küpeli konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu ülkenin geleceği sizlerin elinde. Eskişehir’in sanayisi artık yetişen bu nesiller tarafından şekillendirilecek. Her zaman Atatürk’ün kurduğu ve 100’üncü yılına ulaşan Cumhuriyet’in değerlerine sonuna kadar sahip çıkın. Her konuda dünya ile yarışacak seviyede olmak için çalışın. Takip eden değil, takip edilen olun. Ben sizlerin Eskişehir, ülkeniz ve insanlık için büyük işler yapacağınıza inanıyorum. Hayatınız boyu kendiniz, aileniz, çalıştığınız kuruluşlar ve ülkeniz için her zaman yararlı işler yapan, örnek gösterilen insanlar olun.”

“Türkiye yüzyılında dünyada Türk yüzyılını başlatmak için hep beraber çalışacağız”

Son olarak söz alan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir OSB tarafından şehre kazandırılan okulun çok kıymetli ve değerli olduğunu dile getirdi. Emeği geçenleri tebrik eden Altun, “İş dünyası ile şehrin bütünleşmiş olması bizleri mutlu ediyor. Bir okul açmak, bu okulu büyütmek için gösterilen çaba ne kadar takdir edilirse azdı. Okulun ilk mezunları olmanın gururunu yaşarken, siz değerli öğrencilerimizin katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini bugüne kadar canla başla çalışarak buraya getiren iradeyi daha da öteye, Türkiye Yüzyılında dünyada Türk Yüzyılı başlatmak için hep beraber çalışacağız” diye konuştu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından tören, öğrencilerin folklor gösterisi, bayrak, flama ve meşale devir teslimi ile devam etti. Öğrenci andının okunmasının ardından dereceye giren öğrencileri hediyeleri takdim edildi. Okul birincisi İsmail Enes Şimşek, diplomasını ve ödülünü Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun’dan, okul ikincisi Alparslan Orçun Tarhan, diplomasını ve ödülünü Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu’dan, okul üçüncüsü Abdurrahman Ay ise diplomasını ve ödülünü İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’den aldı. Daha sonra okul birincisi İsmail Enes Şimşek isminin yazılı olduğu plaketi okul kütüğüne çaktı. Törende 4 yıllık eğitim- öğretim hayatını başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını teslim alarak yeni bir hayata ilk adımı atarken, program kep atma töreni ve fotoğraf çekimi ile son buldu.