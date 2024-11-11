Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da düzenlenen özel gereksinimli bireylere yönelik toplantıya katıldı. Biyometrik kimlik doğrulama mekanizmasını çok önemsediğini anlatan Bakan Tekin, soruşturmalar neticesinde verilen cezalar ve beklenen afla ilgili, sicil aftan eski binalardaki müstakil ve bahçeli bina koşuluna kadar farklı alanlarda çalışma yürüttüklerini aktardı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu kapsamında 3 bin 284 özel kurumda 700 bine yakın öğrencinin eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiğini belirterek, bu kurumlarda biyometrik kimlik doğrulama sisteminin en kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Tekin, Özel Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu tarafından Antalya'nın Kundu Oteller Bölgesi'nde düzenlenen "7. Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşmaları"da, özel bireylere yönelik çalışma yapan ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Bakanlık görevine geldiğinde, hem öğretmenlerle hem de özel kurum sahipleriyle beraber süreci yürüteceklerinin sözünü verdiğini hatırlatan Tekin, mevzuya sadece özel eğitim açısından değil, özel öğretim açısından da baktıklarını söyledi.

Sorunların çözümü için el birliğiyle yürüyeceklerini ifade eden Bakan Tekin, Mayıs ayı itibarıyla müfredat revizyonu yaparak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni hayata geçirdiklerini ve bu müfredatın 18 milyon öğrencinin tamamını özel kabul ettiğini belirtti.

"BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA MEKANİZMASI FAALİYETE GEÇİRİLECEK"

Güzel işler yapanların içinde bir iki çürük elma olduğunda tüm kurumların zan altında kaldığını, bunun güzel iş yapanları da etkilediğini aktaran Bakan Tekin, bu alanda tedbir alarak kota uygulamasını başlattıklarını anımsattı.

Bu çalışmayla işini düzgün yapan insanların emeklerinin üzerine çamur atılmasının önüne geçmeye çalıştıklarını bildiren Bakan Tekin, "Yine aynı amaçla yola çıktığımız diğer konu biyometrikle ilgili. Biyometrik (öğrencilerin rehabilitasyon merkezlerine devam takip sistemi.), yıllardır konuşulan bir konu. Süreci başlattık, en kısa sürede faaliyete geçeceğini tahmin ediyorum. Faaliyete geçtiğinde hiç kimse sizin emeğinizin üzerine kirli bir çabayı oturtmamış olacak. Bu da çok önemli" diye konuştu.

Biyometrik kimlik doğrulama mekanizmasını çok önemsediğini anlatan Bakan Tekin, soruşturmalar neticesinde verilen cezalar ve beklenen afla ilgili, sicil aftan eski binalardaki müstakil ve bahçeli bina koşuluna kadar farklı alanlarda çalışma yürüttüklerini aktardı.

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Başkanı Yunus Kılıç ise vizyonlarını geliştirerek üniversitelere rapor yazdırıp, eğitimde rekabetin kaliteyle olması gerektiğini gösterdiklerini vurguladı.

