Düzce Belediyesi, “pati.duzce.bel.tr” platformu üzerinden sahiplenme talebinde bulunan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kısırlaştırılmış ve sağlık kontrolleri tamamlanmış yavru köpeği teslim etti. Yumak adı verilen köpek, okul bahçesindeki hayvan bakım atölyesine yerleştirildi.

Düzce Belediyesi, yaralı, hasta ve evsiz sokak hayvanlarına sahip çıkarak Türkiye’ye örnek projelere imza atıyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin en modern hayvan barınağı olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülen köpekler yeni yuvalarına kavuşturuyor. Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Engelsiz Yaşam Merkezi, Düzce Belediyesi’nin “www.pati.duzce.bel.tr” platformu aracılığıyla hayvan sahiplenme talebinde bulundu. Bu talep üzerine, kısırlaştırılmış ve tüm aşıları ile sağlık kontrolleri tamamlanmış bir yavru köpek, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk tarafından okul yönetimine teslim edildi.

Özel öğrencilerin Yumak adını verdikleri köpek, okul bahçesinde oluşturulan hayvan bakım atölyesine yerleştirilirken, okul yönetimine can dostu sertifikası verildi.