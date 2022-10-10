Ordu’nun Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ordu’nun Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Işık, Başkan Tavlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz’ün her hafta yaptığı okul ziyaretleri, Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu ile devam etti. Ziyarette, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelinirken, öğrenciler ise yakından ilgilenildi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Diğer okulları ziyaretimizle bu okulumuzu ziyaretimiz başka oldu. Orada beklentilerimiz ve sohbet konumuz farklı olurken, burada dünya imtihanımız içerisinde Allah’ın bize emanet ettiği bu evlatlarımıza sizlerin özen göstererek bakması bizleri mutlu etti. Aynı zamanda geçmişten bu güne baktığımızda Cumhurbaşkanımızın destekleriyle geldiğimiz noktada dün evlerden dışarı çıkarılamayan bu çocuklarımız bugün eğitimin içerisine alınarak sosyal faaliyetler ve projelere dahil ediliyor. Bu sayede de aynı zamanda hayata biraz daha fazla bağlanmalarına hep birlikte vesile oluyoruz. Bu çocuklarımız gün içerisinde siz kıymetli öğretmenlerimize emanet. Onların mutluluğu, beceri ve kabiliyetlerinin bir miktar da olsa ortaya çıkarılması siz değerli öğretmenlerimizle oluyor. Sizlere bu emek ve çabanız için teşekkür ederken bu anlamda biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık yaptığı konuşmada, “Bu öğrencilerimizin bugün hayatın içinde olması sevindirici bir durum ama öğretmenlerimiz için de çok fedakarlık isteyen bir durum. Ben bu fedakarlığınız için sizi tebrik ediyor ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından öğretmen ve idarecilerle sorunlara ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.