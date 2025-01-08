Bayburt’ta yürütülen ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ programı kapsamında Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, sağlıklı yaşamla ilgili önemli bir etkinlikte buluştu. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan diyetisyen tarafından öğrencilere ‘Sağlıklı Beslenme’ konulu eğitim verildi.

Sağlıklı ürünlerin neler olduğunun anlatıldığı, sağlıklı gıdaların tanıtımının yapıldığı eğitimin ardından öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek sağlıklı tabak hazırlama etkinliğine katıldılar. Bu etkinlikte, dengeli bir öğünün nasıl olması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı etkinlikle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi amaçlandı.