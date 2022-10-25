İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar, halat çekme oyunundan sonra gönüllü olarak sahne alan grubun seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekerek oyunlar oynadı.

Muradiye Belediyesi tarafından okullarda alının çocuklar, Muradiye Şelalesi’nde kurulan eğlence alanına getirildi. İkramlarda bulunulan çocuklar, sonbahar renklerine bürünen şelaledeki güzel manzaranın tadını çıkardı.

Van’ın Muradiye ilçesindeki özel eğitim öğrencileri, Muradiye Belediyesi tarafından başlatılan “Özeliz Her Yerdeyiz” projesi çerçevesinde şelalede düzenlenen etkinlikte oyunlar oynayıp keyifli zaman geçirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.