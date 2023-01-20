Erzurum’un Uzundere ilçesinde özel eğitim öğrencileri ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Özel durumlu öğrencilerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde özel eğitim öğrencileri ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Özel durumlu öğrencilerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Uzundere ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim okulunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında özel eğitim sınıfı açıldı. İlçede adeta özel gereksinimli bireyler için eğitim seferberliği başlatan öğretmenlerin çabasıyla özel gereksinimli bireylerin ailelerine ulaşılarak çocuklar eğitime kazandırıldı. Okulda 2 olan öğrenci sayısı uzak köylerdeki çocukların da dahil olmasıyla 7’ye ulaştı. Öğrenciler uzak köylerden Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı ücretsiz servisler ile okullarına devam ediyor.

Bugün ise 7 özel gereksinimli öğrenci ilk defa karne almanın heyecanını yaşadı. Öğrencilerin karneleriyle buluştukları andaki yaşadığı mutlukları ise kameralara yansıdı.