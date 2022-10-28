İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliği çerçevesinde Veysel Efendi Ortaokulu özel eğitim öğrencilerine yönelik Yeşilyurt köyünde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliği çerçevesinde Veysel Efendi Ortaokulu özel eğitim öğrencilerine yönelik Yeşilyurt köyünde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Veysel Efendi Ortaokulu öğrencileri Yeşilyurt köyü Kurcakol mezrasını ziyaret ederek öncelikle seralardan sebze, meyve topladılar. Daha sonra cirit sahasında görevliler eşliğinde cirit atlarına bindirilerek at binme ve ok atma etkinliklerine katıldılar. Ata sporlarımızı yaşatmak ve öğrencilerin sosyal ilişkiler kurmalarına katkı sunmak amacıyla yapılan etkinlikler çeşitli oyunlarla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney “Özel Eğitim Kurumlarındaki hedefimiz öğrencilerimize rehberlik ederek öğrencilerin önce kendilerini tanımalarını daha sonra okula ve çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır. Özel çocuklarımızın topluma uyum sağlayacak beceriler kazanmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimizin toplum içindeki rollerini fark etmelerini sağlayarak üretici ve mutlu bireyler olarak hayatlarını sağlıklı ve güvenli biçimde devam ettirebilmeleri için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmeleri gerekiyor. Özel Eğitim Sınıf Rehberlik Programı da bunu gerektiriyor. Bu program ve amaçlar doğrultusunda özel eğitim programına dâhil olan öğrencilerimiz için öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada olma nedenimiz de aslında budur. Katılım sağlayan öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte bize kapılarını açan Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Hocamıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen Programa Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, Veysel Efendi Ortaokulu yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.