Özel Eğitim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) tarafından düzenlenen "Özel Öğretim Kurumlarının Bugünü ve Geleceği" temalı sempozyum Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Sempozyum, ÖZKURBİR Genel Başkanı Enis Şener ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’in açılış konuşmaları ile başladı. Ardından, Milli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer’in "Eğitim Paradigmasına Yeni Bir Bakış" konulu konuşması ile devam etti.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baran’ın, dünyada ve Türkiye’deki özel öğretime dair tespitlerinin ardından, Eğitimci İsmail Güler, "Zihin, Zemin ve Zaman Ekseninde Kurumlarımız" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Akademisyen Serhan Kal, "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları" konusuna değindikten sonra, program İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Rıfat Çoban’ın "SGK, İŞKUR, Yatırım Teşvikleri" konulu konuşması ile devam etti.

15 Aralık Pazar günkü ilk oturumda, Eğitimci Olcay Topraklı "Özel Öğretim Kurumlarında Sürdürülebilirlik Stratejileri"ni anlattı. Programın sonundaki mini panelde, "Özel Öğretim Kurumlarında Mali ve Hukuki Uygulamalar" konusu, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Ömer Sayılganoğlu, Eğitimci Ali Dayıoğlu ve Avukat Mustafa Çınar tarafından tartışıldı.

Değerlendirme bölümünün ardından program, katılımcıların coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi.