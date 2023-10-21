Özel Eğitim Konfederasyonu’nun, ‘Yeniden 7 Bölge 81 İl’ toplantıları çerçevesinde Adıyaman’da toplantı düzenlendi.

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden birisi olan Adıyaman’da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin durumu masaya yatırıldı. Özel eğitim ve rehabilitasyon veren kurumların bina yapıları, yeni yapılaşma ile ilgili toplantı yapıldı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Avrupa Özel Eğitim Dernekleri Federasyon Başkanı Eylem Tan, Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı İdris Tekin, Göze-Der Başkanı Mustafa Erzin, Genel Başkan Yardımcısı ve Adıyaman İl Başkanı Ali Kemal Karınca ile çok sayıda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi temsilcisi katıldı.

Adıyaman İl Başkanı Ali Kemal Karınca, şehrin imar ve yapılanma süreci, özel yapılaşma başlamadığından yıkılan kurumların bina tahsisinde sıkıntı yaşadığını toplantıda dile getirdi.

Toplantıda Konfederasyonun çalışmaları ve yeni yol haritası anlatılarak, 10-13 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan toplantının önemine değinildi. Toplantı sonrasında konteynerlerde eğitim veren özel eğitim okulları ziyaret edildi.