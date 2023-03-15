Denizli Özel Egekent Hastanesi’nin meslekte 25. ve 40. yılını dolduran emektar hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramında onurlandırıldı.

Denizli’de 14 Mart Tıp Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen özel programda, meslekte 25. ve 40. yılını dolduran emektar hekimleri, Denizli Tabib Odası tarafından unutmadı. Özel Egekent Hastanesi’nin başarılı hekimlerinden Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Bilgin Emrecan, Nöroloji Uzmanı Dr. Ömür Atacan Atasoy, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Gencer, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Taner Taşyüz, Acil Hekimi Dr. Yüksel Yüksel, Acil Hekimi Dr. Kağan Coşkun, Acil Uzmanı Dr. Hacı Mehmet Şahin’de programda yer aldı. Burada gerçekleşen konuşmaların ardından aralarında Özel Egekent Hastanesi’nin başarılı doktorlarından yer aldığı hekimlere plaket verildi. Geniş katılımlı bir etkinlikle onurlandırılan hekimler, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

Ülkemizi derinden sarsan yüzyılın deprem afeti nedeniyle bu yıl 14 Mart Tıp Bayramını buruk şekilde geçirdiklerini belirten Egekent Hastanesi’nin başarılı hekimleri, “Deprem felaketi nedeniyle maalesef buruk geçen bir program oldu. Anlamlı etkinlikte burada bulunmaktan mutlu olduk, meslektaşlarımızın bayramı kutlu olsun” diyerek, sağlıklı bir yılın geçmesini temenni etti.