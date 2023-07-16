Denizli’de yaşlı insanları kurdukları özel düzenekli tartıyla dolandıran 3 kişi, son vukuatlarında yakayı ele verdi.

Sarayköy ilçesinde yaşayan Nezif G.’nin (70) evinden 250 litre zeytinyağı alıp, 50 tartımda 50 litre göstererek dolandıran 3 şüphelinin yakalanması için Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektiflerince çalışma başlatıldı. Aynı ilçeye tekrar giden şüpheliler, Sarayköy Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektiflerince yapılan takip sonucunda yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise özel düzenek hazırlanmış ve kumanda ile kontrol edilen ağırlığı yüzde 80’den az gösteren tartı ele geçirildi. İfadeleri alınan 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Sebahattin L.’nin (27) 2 adet nitelikli dolandırıcılık, 2 adet hırsızlıktan toplam 4 adet suç kaydı bulunduğu, Yalçın E.’nin (37) 1 adet dolandırıcılık, 3 adet hırsızlıktan 4 adet suç kaydı bulunduğu, Ali Ş.’nin (27) ise nitelikli dolandırıcılıktan 1 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.