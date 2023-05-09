Türkiye’nin en değerli endemik bitki türlerinden birisi olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen ‘Eber Sarısı’ bu yıl da çiçek açtı. Eşsiz güzelliği ile kendisine hayran bırakan Eber Sarısı’nı koparmanın cezası ise 244 bin 315 TL olduğu, bu cezanın kurum, kuruluş ve tüzel kişiliklere ise bu cezanın 3 katı olduğu belirtildi.

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri’nin çevresinde yetişen Eber Sarısı bu senede eşsiz güzelliği ile bu yılda açtı. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut. Eber Gölü Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı’nın açması aynı zamanda bölgede baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor. Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

Endemik bitki türleri arasında yer alan izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 244 bin 315 TL olduğu öğrenilen Eber Sarısı’nı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyüne akın ediyor.

“Önümüzdeki nesillere aktarmak için bunları koruma altına almamız gerekmektedir”

Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, Eber Sarısı’nın dünyada bir tek bu bölgede yetiştiğini kaydederek, “Bu senede Eber Sarısı mevsiminde vaktinde baklagil döneminden çiçeklenme dönemine girdi. Bu sayede gelen misafirler görsel şölene bakmak ve bu güzelliğin tadını çıkartmak için bölgemize gelmektedirler. Eber Sarısı yeryüzünde başka hiçbir yerde bulunmayan nadide bir çiçektir bu çiçeğin kopartılma cezası 244 bin 315 TL olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Bu bölgemizi bu çiçeğimizi insanlardan hayvanlardan koruyarak önümüzdeki nesillere aktarmak için bunları koruma altına almamız gerekmektedir” dedi