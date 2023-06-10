Eskişehir’de yaşayan Sebahattin Kılıç, bir süre önce vefat eden eşinin de hayali olan down sendromlu oğlu için temsili askerlik eğlence düzenleyerek konuklarıyla doyasıya mutluluğunu paylaştı.

Odunpazarı İlçesi Yıldıztepe Mahallesi Bircan Sokakta yaşayan Sebahattin Kılıç, down sendromlu oğlu Emre Kılıç ve vefat eden eşinin en büyük hayali olan askerlik görevini yerine getirmesinin mutluluğunu yaşadı. Bir günlük de olsa vatani görevi görevini yapacak olan Emre için asker eğlencesi tertip edildi. Evlerinin önündeki sokağın girişine dev bir Türk bayrağı asılırken, eğlence alanı rengrenk süslendi. Çalan müzikler eşliğinde başta asker Emre olmak üzere, Kılıç ailesi doyasıya eğlendi. Eğlenceye gelen bütün konukları karşılayan Emre Kılıç’ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Baba Sebahattin Kılıç ise, hem rahmetli eşinin, hem de oğlunun hayalini gerçekleştirdiği için sevinç gözyaşları döktü.

“Rahmetli eşimin de bir vasiyeti vardı”

Mutluluğunun anlatan baba Selahattin Kılıç, “Biz yavrumuzu dünyaya engelli olarak geldiği gözüyle görmüyoruz. Her bir vatandaşımız bir engelli adayıdır. Koronadan kaybettiğimiz rahmetli eşimin de vasiyeti vardı. Benim de bir baba olarak birinci görevim, onun arzusunu yerine getirmekti. Dostlarım sağ olsun gördüğünüz gibi buradalar, ben de çocuğumu mutlu etmek için varım. Bütün babalar öyledir, umarım o da bugün mutlu olmuştur. Bundan sonra da yarın da oğlumun hep yanındayım ve ölünceye kadar da bütün haklarım çocuğuma helal olsun. Allah bu günlerimizi aratmasın, askerlik hayalini çok istiyordu. Aynı zamanda bu yavrumun yaptığı davranış da askerlikten kaçan evlatlarımızın bazılarına örnek olsun diye düşünüyorum. Keşke sağlam olsaydı da 6 ay değil 12 ay hatta 18 ay askere gönderseydim ama yine de Allah nasip ederse bir gün de olsa o görevini yerine getirecek. O yüzden çok mutluyum” diyerek gururunu dile getirdi.

Bir günlük askerlik görevini yerine getirecek olan Emre Kılıç ise, mutluluğunu dile getirdi.