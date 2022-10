Radikal Eğitim Kurumları, “Sürekli Yenilik ve Gelişim Temelli Eğitim” felsefesiyle öğrencilerin bireysel performans ve ihtiyaçları dikkate alınarak, Özel Derece Sınıfları (ÖDS) adlı projesini hayata geçirdi. Programın büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade eden program koordinatörü Murat Acet, ÖDS’nin tam öğrenme ve başarı odaklı bir sistem olduğunu ve aynı zamanda öğrencilere uygun içerikler sunduğunu söyledi.

Radikal Eğitim Kurumları, “Sürekli Yenilik ve Gelişim Temelli Eğitim” felsefesiyle öğrencilerin bireysel performans ve ihtiyaçları dikkate alınarak, Özel Derece Sınıfları (ÖDS) adlı projesini hayata geçirdi. Programın büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade eden program koordinatörü Murat Acet, ÖDS’nin tam öğrenme ve başarı odaklı bir sistem olduğunu ve aynı zamanda öğrencilere uygun içerikler sunduğunu söyledi.

Radikal Eğitim Kurumları, öğrencilerini başarıya ulaştıracak bir yenilik daha yaparak, Özel Derece Sınıfları (ÖDS) adlı projesini tanıttı. Projenin amacı “Tam Öğrenme" misyonundan yola çıkarak uygulanan başarı odaklı bir destek sistemidir. Öğrencilerin öğrenme hızlarına, performans gelişimlerine ve sınav hedeflerine uygun dersler, içerikler ve uygulamalardan oluşuyor. Program koordinatörü Murat Acer, projedeki nihai amaçlarının, performans açısından iyi bir gelişim sağlayan öğrencilerin hızlarına uygun, rekabete açık bir grupta bulundukları yerden daha yukarı bir seviyeye taşıyarak sınav yarışını en önde bitirmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Her dönem katlanan başarı

Koordinatör Murat Acer, en temel prensiplerinin Radikal Eğitim Kurumları ailesine dahil olan her öğrenci kendisine sunulan eğitim - öğretim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlandıklarını söyleyerek, “Bu çerçevede öğrencilerimizin tüm süreçleri (akademik - gelişimsel) en önemli ayrıcalıklarımızdan biri olan, rehberlik sistemi ile desteklenir ve takip edilir. Bu yöntemle tespit edilen eksikler kişiye özel uygulamalarla (Randevulu Ödev Ders Sistemi, Ödev, Ek Ders vb.) kapatılarak istendik sonuçlar için eksiksiz bir ilerleme sağlanır. ÖDS programımızdaki nihai amacımızda, performans açısından iyi bir gelişim sağlayan öğrencilerimizi hızlarına uygun, rekabete açık bir grupta bulundukları yerden daha yukarı bir seviyeye taşıyarak sınav yarışını en önde bitirmelerini sağlamak. Bu konuda başarılı mısınız? diye sorarsanız, cevabım hiç düşünmeden ‘Evet’ olacak. Çünkü her yıl öğrencilerimizin hem Türkiye geneli hem de il dereceleri ÖDS programımızın başarısının en somut örneğidir diyebilirim. Bu başarı örnekleri bizler için gurur verici ve aynı zamanda motivasyon kaynağı oluyor. Her dönemde yeni öğrencilerimizle heyecanımız artarken başarısı kanıtlanan programımıza, öğrencilerimize daha fazla katkı sunabilecek uygulamalar, dersler ve çalışmalar ekleyerek zenginleştiriyoruz” diye konuştu.

Hem eğitici hem bilgilendirici kamp programları

Projedeki çalışmaların tüm yıla yayılan belirli bir planı var. Her dönem öğretmenler kanaatlerini, öğrencilerin ihtiyaçları ve sınavlara ait öngörülerini değerlendirerek programa son halini veriyorlar. Bu anlayışın esnek ve dinamik yapısı aynı zamanda tüm paydaşların fikriyle oluşması belki de başarının en önemli sırrı olabileceğini dile getiren Acer, “İçerik olarak da merkez çalışmalarımızı şube çalışmalarımızla destekleyen bütünsel bir anlayışa sahibiz. Çalışmalara katılan tüm öğrencilerimiz belirlenen program dahilinde zümre başkanlarımızca oluşturulan nitelikli soru çözüm derslerine, tekrar derslerine, genel ve ders bazlı denemelere ve kendileri için düzenlenmiş koçluk süreçlerine dahil olurlar” diye belirtti. Ayrıca yılda iki kez düzenlenen geleneksel kamp programlarının öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Acer, “Kamp çalışmalarında hızlandırılmış bir şekilde dersler, denemeler, konu anlatımları, soru çözümleri ile dönem hatta tüm yılın ve müfredatın tekrarı yapılır. Kampımızın sloganı gereği (Hiçbir sorunuz cevapsız kalmayacak) neredeyse hiçbir öğrencimizin sorusu cevapsız kalmaz. Kamp çalışmaları sadece akademik değil öğrencilerimizin psikolojik ve sosyal gelişim ve ihtiyaçlarını giderme konusunda da önemli verimlilikler sunar. Şöyle ki; kamplarımızdaki tüm süreçler kişisel rehberlik ve koçluk uygulamaları ile tamamlanır; seminerler, sınav sistemi ve öğrenme stratejileri ile ilgili bilgilendirmeler, motivasyon görüşmeleri, sürpriz konuşmacılar, konserler, dinletiler ve yarışmalar aracılığıyla öğrencilerimiz hem bilgilendirici hem de keyifli süreçlerle moral ve motivasyon depoladıklarını” söyledi.

Programlar kişisel gelişime göre hazırlanıyor

Son olarak başarının sadece akademik olarak ölçümlenmesini tek başına yeterli bulmadığını belirten Acer, “Biz Radikal Eğitim Kurumları olarak her öğrencimizin başarılı olduğu kadar kazandığı yeni kurumlarına hızla uyum sağlayacak yetenek ve yeterliliklere sahip iyi bir birey olmalarını amaçlıyoruz. Bunun için tüm programlarımızı onların kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak şekilde düzenleme amacındayız” diye konuştu. Murat Acer konuşmasının sonunda. Kurumlarına, güvenen ve büyük bir aile olmalarını sağlayan tüm öğrenci ve velilere teşekkürlerini iletti.