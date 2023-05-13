Seçim için memleketine giden vatandaşlar Eskişehir otogarında yoğunluk oluştururken, deprem bölgesine seyahat eden araçlarda neredeyse hiç yer kalmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sayılı saatler kaldı. Oy kullanmak için ikametgâhlarının bulunduğu şehirlere giden vatandaşlar, Eskişehir otogarında yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremler sonrasında Eskişehir’e gelen vatandaşların da oy kullanmak için memleketlerine geri döndüğü görülürken, deprem bölgesine giden araçlarda neredeyse hiç yer kalmadığı öğrenildi. Özellikle Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye’ye sefer yapan çoğu araçta biletler tükendi. Seferlerde büyük bir yoğunluk olduğu belirtilirken, Eskişehir Valiliği ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine ilave araçlar kaldırılacağı bilgisi edinildi.

“Oy kullanmak için memleketime gidiyorum”

Bir depremzede olan ve oy kullanmak için memleketine geri dönen Uras Salman Güneş, “Gaziantepliyim. 18 yaşındayım. Deprem bölgesinden geldim. 2023 seçimlerinde ilk oyumu kullanacağım. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir seçim olur. Normalde Bursa Gemlik’te yaşıyorum ama otobüsüm buradan da geçiyor. Memleketime oy kullanmak için gidiyorum. Oy kullanacağım için heyecanlıyım, kimin kazanacağını çok merak ediyorum” dedi.

“Seçim için deprem bölgesine geri dönmek isteyen çok ama araç yok”

Eskişehir otogarında yazıhane işmeticiliği yapan Ali Rıza Şekeroğlu, “Önümüzde önemli bir seçim var. İnşallah memleketimiz için hayırlara vesile olur. Genellikle Hatay, İskenderun, Gaziantep, Adana illerine otobüslerimiz gidiyor. İkametgâhları o illerde olan vatandaşlar oy kullanmak için geri dönüyorlar. Otogarda aşırı derecede yoğunluk var. Özellikle deprem bölgesine gidecek firmalar araç yetiştiremiyorlar. İlave araç eklemeye çalışıyorlar. Araçların hepsi belediye tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere kiralanmış. Şu an onlar da dolu. Yoğun bir talep var ama araç yok. Oy kullanmak için deprem bölgesine geri dönmek isteyen ama gidemeyen arkadaşlar var. Biz de bunun çözümünü arıyoruz. Deprem bölgesine gidecek araç kalmadı” şeklinde konuştu.

“Çok fazla sefer düzenlenmesi sebebiyle zaman zaman araç trafiği de oluyor”

Deprem bölgesine yolculuk eden otobüs şoförü Abdullah Can ise, “Deprem bölgesinden bu taraflara göç eden insanlarımız için seçim oy kullanmak için kendi bölgelerine geri dönüyorlar. Oylarını kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla bayağı bir yoğunluk var, yollarda da kalabalık oluşuyor. Çok fazla sefer düzenlenmesi sebebiyle zaman zaman araç trafiği de oluyor” ifadelerini kullandı.