Depremden etkilenen afetzedeler için harekete geçen Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursiyerler, kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri depremzedelere ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Şuhut Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda görev alan öğretmen ve kursiyerler atkı, bere, kazak, yelek, polar, pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretip depremzedelerin kullanımına sunuyor.

Depremden etkilenen afetzedeler için harekete geçen Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursiyerler, kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri depremzedelere ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Şuhut Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda görev alan öğretmen ve kursiyerler atkı, bere, kazak, yelek, polar, pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretip depremzedelerin kullanımına sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Şuhut Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerin hazırladığı atkı, bere, kazak, yelek ve pijama gibi kışlık kıyafetler hazırlanıp deprem bölgesine gönderiliyor.

Kurs Öğretmeni Samiye Karataş yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Bizler yaşanan bu acıya ’nasıl merhem olabiliriz, neler yapabiliriz?’ diye düşündük. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bunun sonucunda bu yolculuğa kursiyerlerimizi de dahil ederek bereler, atkılar, çocuk montları, battaniyeler yani kış koşullarında orada yaşayan vatandaşlarımızın işine yarayacak ürünler yapmaya karar verdik. İki gündür çalışıyoruz. Biz 30’u aşkın kursiyerimizle birlikte öğretmenlerimizle beraber çalışmaya başladık. Kursiyerlerimiz de bu yolculukta bize dahil oldular ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Kursiyelerimiz emekler sarf ediyorlar ve bir sürü ürün çıkardık. Tam envanter çıkarmadık açıkçası kaç sayı olduğunu bilmiyoruz. Sayımı işimiz bittikten sonra yapacağız. Ama yaralar sarılana kadar biz bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah da faydamız olsun istiyoruz. Yüreğimiz onlarla acıları gerçekten bizim acımız. Elimizde sihirli değnek olsa keşke onlar için kullansak. Ama elimizden bu kadarı geliyor inşallah bu son olur bir kez daha tekrarlanmaz. Dediğim gibi acıları gerçekten bizim acımız gerçekten çok üzülüyoruz” dedi.

Kursiyer Semiha Soytürk ise "Burada mont dikiyoruz Bere, pijama, panço, battaniye çocuk için bunları yapıyoruz elimizden geldiği kadar yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. 30’u aşkın ekibimiz var. Bir gündür yapıyoruz dün başladık bugün dikime başladık. Sayısını bilmiyoruz şu anda poşetledik" diye konuştu.