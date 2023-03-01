Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yakınları kaybeden ve ağlayarak onlar için Kur’an-ı Kerim hatmi isteyen dedenin talebini yerine getirdiler.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yakınları kaybeden ve ağlayarak onlar için Kur’an-ı Kerim hatmi isteyen dedenin talebini yerine getirdiler.

Depremde kızı, damadı ve torununun kaybeden ve ismi öğrenilemeyen dedenin sosyal medyada ağlayarak paylaştığı talep yürek burktu. Yakınlarının hangi deprem bölgesinde hayatını kaybettiği öğrenilemeyen dede, "Kızım Mine, damadım Mehmet ve torunum Esad için bir hatim indirebilir misiniz, çok mutlu umurum" paylaşımına İmam Hatipliler duyarsız kalmadı ve 3 ayrı Hatm-i Şerif okuyup bağışladı.

“Okul olarak amcamızın şehitlerine birer hatim gönderdik”

Konuyla ilgili bilgi veren okul öğretmenlerinden Merve Kaya, sosyal medyada amcanın videosunu gördükten sonra gerçekten çok üzüldüğünü anlattı. Kaya, "Özellikle şu cümlesi beni çok etkiledi. ‘Bir hatim yapar mısınız? Çok mutlu olurum’ dediği anda, kendi adıma kayıtsız kalamadım. Hafızlarımıza durumu anlattığımda, 15 dakika içerisinde hatimlerimiz hazırdı. Hemen kolları sıvadılar ve hatimleri yaptılar. Amcamız dedi ya, ‘Beni mutlu eder misiniz?’ diye. Ben de amcamızı mutlu edelim mi diye sordum. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Okul olarak amcamızın şehitlerine birer hatim gönderdik.

“Bu ortamda tebessüme vesile olduğumuz için mutluyuz”

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Alaaddin Biçici, “Ülkemiz ciddi bir afetle karşı karşıya kaldı. Milletimiz, her gün televizyon kanallarında insanlarımızın enkaz altındaki görüntülerini, enkaz başındaki çaresiz durumlarını gördü ve topyekûn kenetlendi. Maddi ve manevi yardıma, desteğe koştu. Tabi biz de İmam Hatipliler olarak kendi adımıza ne yapabiliriz fikriyle halkımızın manevi dinamiklerini güçlü tutmak adına bir şeyler yapalım diye düşünüyorduk. Arkadaşlarımız, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü bizlere ulaştırdı. Bu amcamıza nasıl yardımcı olabiliriz, isteğini nasıl yerini getirebiliriz şeklinde konuştuk. Sağ olsun müdür yardımcımız Mahmut hocam öğrencilerimizle beraber tüm ekibi topladı. Güzel bir mutlulukla sonuçlanacak etkinliğe vesile oldular. Bu kadar sıkıntılı bir ortam içerisinde mutluluğa, tebessüme vesile olduğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz ‘Biz de varız hocam’ dediler”

Öğretmen Mahmut Öksüzoğlu, “Bugün burada asrın felaketini tüm kardeşlerimizle paylaştık. Kalbimiz ve aklımız her zaman oradaki kardeşlerimizdeydi. Öğretmen arkadaşlarımızın internette karşılaştıkları bir video vardı. Amcamızın kızı Mine, damadı Mehmet ve torunu Esad için bir hatim talebi ediliyordu. Biz de bu durumu hafız öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaştık. Öğrencilerimiz bu duyarlılık karşısında, ‘Bizler de varız’ hocam dediler. Hatmi Şerif okudular. Amcamızın yakınları için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, elimizde duamız vardı. İnşallah onu mutlu edebilmişizdir. Rabbim inşallah yaptığımız dualarımızı ve okunan Hatmi Şerif’leri, dergâhı izzetinde kabul eylesin” diye ifade etti.

“Hatimler okuyup dualar ediyoruz”

Öğretmen Halil İbrahim Kahraman, “Asrın felaketin hususunda hepimizin yüreği dağlandı. Bu sebepten dolayı bir katkı sunabilmek adına bir takım çalışmalarımız oluyor. Sosyal medyadan da edindiğimiz bilgiler çizgisinde, meslek dersleri öğretmenleri olarak öğrencilerimizle birlikte vefat eden şehitlerimiz için hatimler okuyor ve dualar ediyoruz. İlaveten maddi olarak da bir takım gerek nakdi gerekse ayni desteklerimiz söz konusudur. Biz bunları zaten İslam dininin bir kardeşlik görevi olarak addettiğimizden dolayı bir ibadet düşüncesi ve niyetiyle yapmaktayız” diyerek sözlerini noktaladı.