Eskişehir’de yaşayan tır şoförü Güray Kocabaş, “Depremin öldürmediği çocuklar, bu ürünleri yiyemediği için ya zihinsel engelli olacak ya da aç kalacak” diyerek PKU hastası çocukların aileleri ile birlikte kampanya başlattı. Kocabaş topladığı özel tüketim gıdalarını deprem bölgesine götürmek üzere yola çıktı.

Eskişehir’de yaşayan tır şoförü Güray Kocabaş, “Depremin öldürmediği çocuklar, bu ürünleri yiyemediği için ya zihinsel engelli olacak ya da aç kalacak” diyerek PKU hastası çocukların aileleri ile birlikte kampanya başlattı. Kocabaş topladığı özel tüketim gıdalarını deprem bölgesine götürmek üzere yola çıktı.

Kalıtsal bir hastalık olarak bilinen Fenilketonüri (PKU) hastalığı, çocuklar doğduğunda alınan topuk kanıyla ortaya çıkıyor. Protein içerikli besinlerin içinde bulunan fenilalanin aminoasidinin sindirilememesiyle beyinde tahribata neden olarak zekâ geriliği oluşturan hastalık, çocuklarda 3’üncü aydan itibaren etkilerini gösteriyor. Hastalığın etkilerinden korunmak için PKU hastası çocuklara özel tüketim gıdaları yedirilmesi gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde meydana gelen depremde binlerce bina yıkılırken yüzbinlerce kişi evsiz kaldı. PKU hastası çocukların özel tüketim gıdaları ya enkaz altında ya da ağır hasarlı binalarda kaldı. Eskişehir PKU Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Güray Kocabaş’a ulaşan depremzede PKU aileleri, yardım istedi. Kendisine gelen taleplerin ardından Eskişehir’deki ve çevre illerdeki PKU hastası çocukların ailelerine ulaşan Kocabaş, özel tüketim ürünlerini topladı. Sınırlı üretimi olan ürünleri birkaç aylık stoklarla alabilen aileler, fedakârlık yaparak deprem bölgesine göndermek için Güray Kocabaş’a teslim etti.

PKU hastası ailelerden topladığı ürünleri tırına yükleyen Güray Kocabaş, deprem bölgesine gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Özel tüketim ürünlerinin yanı sıra Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl’a teslim edilen kumbara da duygu dolu anlar yaşattı. Mahallesinde ikamet eden 4 yaşındaki Muhammet Ensar’ın kumbarasını kendisine getirdiğini belirten Akıl, “Bu kumbarayı oradaki PKU hastası olan bir çocuğumuza teslim etmemizi istediler” dedi.

“Depremin öldürmediği çocuklar, bu ürünleri yiyemediği için ya zihinsel engelli olacaklar ya da aç kalacaklar”

Deprem bölgesindeki PKU hastası çocukların özel tüketim ürünü tüketememesi halinde ya aç kalacağını ya da zekâ geriliği riskiyle karşı karşıya kalacağını belirten Güray Kocabaş, “Deprem oldu, oradaki aileler bana sürekli mesaj atıyor, telefonla arıyorlar. ‘Abi yetiş, bizim çocuklara vereceğimiz ürünler depremde kaldı’ diyorlar. Yani depremin öldürmediği çocuklar, bu ürünleri yiyemediği için ya zihinsel engelli olacaklar ya da aç kalacaklar. Ben de bir karar aldım ve sayfalarımızdan ailelerin yardım etmesi için paylaşımlar yaptım. Sağ olsunlar aileler kendi çocuklarının yiyeceklerini yardım götürmem için bana yolladılar. Biz burada deprem olmadığı halde özel yiyecekleri bulmakta zorluk çekiyorsak oradaki adamlar ne yapsın? Ben gittim tek tek tüm yardımları topladım tıra yerleştirdik. Valiliğimiz bana tam yetki verdi, gidip tüm şehirlere tek tek dağıtacağım. Hatta en ücra köydeki bir tane çocuğa bile ulaştıracağım. Hala Konya, Kayseri’deki aileler beni bekliyor. Sonra Malatya’dan dağıtmaya başlayacağım. Öncelikle farkındalık oluştaralım ki herkes bu hastalığı bilsin. Çocuklarından topuk kanı aldırsın, hastalık bilinmediği için sapa sağlam doğan çocuk 3 ay sonra zihinsel engelli oluyor” dedi.

“Kendi yiyeceklerimizden bir kısmını ayırdık, onları gönderiyoruz”

PKU hastası Nilay Bozkuş ise, kendi yiyecekleri ürünlerden deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, “Ben de PKU hastasıyım, her şeyi yiyemiyorum. Yiyecek bulmakta zorluk çekiyorum, deprem bölgesindeki çocuklar da zorluk çekmesin. O yüzden PKU hastası kardeşlerime yardım etmek istiyorum. Kendi yiyeceklerimizden bir kısmını ayırdık, onları gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu kumbarayı oradaki PKU hastası olan bir çocuğumuza teslim etmemizi istediler”

Mahallesindeki vatandaşlardan deprem bölgesine göndermek üzere yardım toplarken 4 yaşındaki Muhammet Ensar’ın kendisine kumbara getirdiğini ve ailesinin PKU hastası bir çocuğa verilmesini talep ettiğini belirten Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, şu ifadeleri kullandı:

“Depremden birkaç gün sonra bu kumbara bize geldi. Bir ailemizin 4 yaşındaki çocukları Muhammet Ensar adına getirdiler. Yardım amacıyla göndermek istediler. Bu kumbarayı oradaki PKU hastası olan bir çocuğumuza teslim etmemizi istediler. Biz de aracı olarak bu tırla birlikte kumbarayı oraya gönderiyoruz. Oraya gidecek olan bu tarz hediyeler de bizleri çok sevindiriyor.”