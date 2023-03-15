Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nın kutlandığı Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bu yıl da tüm doktorlar ve hastane yönetimi bir araya gelerek Tıp Bayramı’nı kutladı. Özel bir okul öğrenci ve öğretmenleriyle hastaneyi ziyaret ederek doktorların gününü kutladı ve çiçek hediye ettiler.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, her yıl 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile hastane yönetimi, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla etkinlikte buluştular. Verilen mücadelenin ve her hastaya aile gibi davranmanın samimiyetiyle hastalara yaklaşan doktorlara hastane yönetiminden sürpriz hediyeler verildi. Kutlamaya Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, telekonferans sistemi ile bağlanarak tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Dr. Şakir Bayur, vatandaşların en iyi sağlık hizmetini alabilmeleri için gece gündüz çalışan doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle birlikte olmanın güzelliği içerisindeyiz”

Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlikte açıklamada bulunan Özek Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Dr. Şakir Bayur, konuşmasında sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını vurguladı. Başhekim Bayur, “14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle birlikte olmanın güzelliği içerisindeyiz. Ne yazık ki son birkaç senedir kovid ve arkasında da bu deprem felaketi nedeniyle ağırlaştırılmış bir program yapalım istedik. En azından birlikte olalım ve bir birimizin bayramını kutlayalım istedik. Ben de yönetim kurulu adına bayramınızı kutluyorum” dedi.