Kurulduğu yıldan bu yana bölgede referans hastane olma ve kaliteli sağlık hizmeti verme vizyonuyla yoluna hiç durmadan devam eden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 15. kuruluş yıldönümünü geniş katılımlı bir etkinlikle kutladı.

Kurulduğu yıldan bu yana bölgede referans hastane olma ve kaliteli sağlık hizmeti verme vizyonuyla yoluna hiç durmadan devam eden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 15. kuruluş yıldönümünü geniş katılımlı bir etkinlikle kutladı.

Denizli’de 2008 yılından bu yana sağlık sektöründe, alanında uzman güçlü kadrosuyla hizmet veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi 15. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Yapılan kutlamaya hastanenin yönetim kurulu üyeleri, hekimleri, çalışanları, iş ortakları ve davetliler katılım gösterdi.

Kurulduğu yıldan bu yana bölgede referans hastane olma ve kaliteli sağlık hizmeti verme vizyonuyla yoluna durmadan devam eden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin başarılarla dolu hikâyesini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, sağlık sektöründe önemli başarılara imza attıklarını ve bölgelerinde öncü rol üstlenen bir kurum olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

“15. yıl önce kurduğumuz hastanemizin bugünlerini görmek çok güzel”

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin kuruluşundan bu yana geldiği sürece değinen Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, “15 yıldır hastanemizin geldiği başarılı noktada, tüm hekim arkadaşlarımın ve çalışanlarımızın emekleri çok büyük. Her geçen gün daha da büyüyerek, bölgenin referans hastaneleri arasında varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Hastanemizin bugünlerini görmek çok güzel, daha nice başarı dolu günlerimizin olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan başta basın mensubu dostlarımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

15. kuruluş yıldönümü etkinliğine yakınlarıyla birlikte katılan Özel Cerrahi Hastanesi ailesi, canlı müzik eşliğinde devam eden gecede hem eğlendi hem de 2022 yılının yorgunluk ve stresini atma imkanı buldu.