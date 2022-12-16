Eskişehir’de engelli Damla ve Selda Kılıç kardeşlerin düğün ve gelinlik giyme hayali, düzenlenen temsili düğün ile gerçekleştirildi.

Eskişehir’de engelli Damla ve Selda Kılıç kardeşlerin düğün ve gelinlik giyme hayali, düzenlenen temsili düğün ile gerçekleştirildi.

Eskişehirli yardımsever Ayşegül Bozbağ’ın girişimleri ve Donas Grubun katkılarıyla, gelinlik giymek isteyen Damla ve Selda kardeşler için ‘The Merlot Hotel’de’ temsili düğün yapıldı. Damatsız düğün öncesi tüm hazırlıkları yapılan Kılıç kardeşler, gelinlik ve duvaklarıyla düğün salonuna geldiler. Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde gerçekleştirilen temsili düğünde, Kılıç ailesi yakınlarıyla birlikte mutlu bir gün geçirdi.

“Böyle bir hayale vesile olduğumuz için çok mutluyuz”

Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Donas Grup Kurumsal İletişim Sorumlusu Çisem Kavaklıoğlu, “Biz Donas Grubu olarak böyle bir hayale vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Ayşegül Hanım sağ olsun bizlerle iletişime geçti. Kendisi bu tip sosyal sorumluluk projelerini yöneten bir hanımefendi. Bizlerle iletişime geçince, biz elimizden gelen her şeyi yapmayı hazır olduğumuzu söyledik. Çok heyecanlılardı. Onların bu tepkileri bizleri de çok mutlu etti. Biz her zaman bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı elimizden geldiğince çok istiyoruz. Şirketimizin Genel Kurul Başkanı Süleyman Höyüklüoğlu ve şirketimizin Genel Müdürü Veysel Kenan Araz’a bizleri destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu bizim en büyük hayalimizdi”

Herkesin bir bütün olarak kardeşlerinin hayalini gerçekleştirdiğini belirten Damla ve Selda Kılıç’ın ablası Sevgi Kılıç ise, kendisi gelin olmuş gibi sevindiğini söyledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Sevgi Kılıç, “Bu bizim en büyük hayalimizdi. Bu hayalimize yardımcı olan Ayşegül Hanım’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz bu hayalimizi hep birlikte yaşıyoruz. Hepimiz bir bütün olduk ve çok değerli iki kardeşimin hayallerini gerçekleştirdik. Ben çok mutluyum. Mutluluğum kelimelerle anlatamam, bunu yaşamak lazım. Ben gelin olmuş gibi hissediyorum, onlardan daha mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen adını andığımız, anamadığımız, Donas ekibi olsun, Ayşegül Hanım’ın ekibi olsun herkese çok teşekkür ediyoruz, ellerine kollarına sağlık” diye konuştu.