Erzincan’da özel çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi çerçevesinde rafting heyecanı yaşayarak doyasıya eğlendi.

Erzincan’da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören hafif zihinsel engeli bulunan, down sendromlu ve otizmli çocuklar, rafting heyecanı yaşayarak doyasıya eğlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığının ’Mutlu Çarşamba Projesi’ çerçevesinde her hafta özel çocuklara farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirilecek olan projede bu hafta, rafting ile devam etti. Erdoğa ve Duman Rafting spor kulüpleri antrenörleri, minik dostlarına sürpriz yaparak Erzincan Ekşisu Mesire alanına götürdü. Eğitmenler özel çocuklara önce kısa bir bot eğitimi verdi. Daha sonra gerekli güvenlik önlemlerini aldırarak çocuklara yelek ve kask giydirildi. Ekşisu Mesire alanında bulunan gölde, durgun suda hayatlarında ilk defa rafting heyecanını yaşayan özel çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Rafting turu yaptıktan sonra konuşan çocuklar yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek öğretmenlerine ve rafting antrenörü hocalarına teşekkür ettiler.

Rafting öncesi konuşan Duman Rafting Spor Kulübü Başkanı Adem Duman, “Mutlu Çarşamba etkinlikleri var dediler. Mutsuz çocuk kalmasın, rafting yaptıralım dediler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gelen arkadaşlar. Biz de bunun için buraya geldik. Burada çocuklara güzel bir eğitim vererek, güvenlik önlemlerini alarak burada ki çocukların bir tebessüm etmesi, bir gülmesini ilke edinerek çocuklara rafting yaptıracağız. Daha suya girmeden çok sevinçliler. İnşallah suya girdikten sonra da bu sevinçleri kat kat artar” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör olan Canser Atila ise tek gayelerinin çocukları mutlu etmek olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde düzenlemiş olduğu ‘Mutlu Çarşamba Projesi’ çerçevesinde her hafta belirli günlerde engelli çocuklarımıza yönelik çeşitli sportif etkinlikler yapıyoruz. Bu hafta da rafting organizasyonun seçtik. Sağ olsunlar arkadaşları çağırdık, geldiler. Burada da çocukları mutlu etmeye çalıştık. Rafting genelde akarsuda yapılır ama biz ciddi güvenlik önlemi alarak durgun suda yapmayı planladık. Burada ki tek maksadımız da çocukları mutlu etmekti” diye konuştu.