Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, yönetim kurulu üyeleri ve özel çocukları valilik makamında kabul etti.

Ziyarette söz alan Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, derneğin 2005- 2023 yılları arasındaki faaliyetlerini anlattı. Derneğin 2 projesinin büyük ses getirdiğine de değinen Başkan Akbeyik, engellilerin kutsal topraklara yaptığı ziyaret ile TRT Avaz’da yayınlanan Koçum Babam belgeselini anlattı. Çalışmaların yerinde çalışmalar olduğuna değinen Vali Coşkun ise,dernek üyelerine yakından ilgi gösterirerek bundan sonraki süreçte kendilerine destek olacağını belirtti. Ziyarette özel çocuklardan Mervenur Bıyıkoğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun’un baş harflerinden oluşturarak yazdığı şiiri okudu. Şiirin ardından ziyaret sona erdi.