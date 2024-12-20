Sorgun Belediyesi Özel Eğitim biriminde eğitim gören çocukların sergisi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan ve belediye bünyesinde hizmet veren özel eğitim birimi tarafından Avrupa Birliği projesi kapsamında eğitim alan özel çocuklar, bütün marifetlerini bu sergide gösterdi. İp baskı, çini boyama, ahşap objelerden süs yapma, magnet tasarımı, vazolara ebru sanatı işleme gibi birbirinden farklı alanlarda eğitim alan ve eserler üreten çocuklar, düzenlenen sergiyle eserlerini izleyenlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışının yapılmasının ardından yöresel müzikler eşliğinde dans gösterisi yapan özel çocuklar mutlu anlar yaşadı. Programın devamında konuşma yapan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Yaklaşık 5 yıldır özel eğitim anlamında çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta aslında 5 yıldır iğneyle kuyu kazar gibi yavaş yavaş yaptığımız üründür. Biz de Sorgun Belediyesi olarak bu konudaki duyarlılığımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyor olmaktan mutluyuz” cümlelerini kullandı.

Özel Eğitim Birimi sorumlusu öğretmen Ayşegül Bolat ise Avrupa Birliği programı kapsamında yapılan çalışmalara değindi. Bolat, “Çocukların yaptığı faaliyetleri içeren sergi açılışı yaptık. Çocukların emeğini insanlara sunduk. Çocuklar çok heyecanlılardı. Yaptıkları çalışmalar sayesinde yeteneklerini geliştirdiler. Yaptıkları eserleri burada sergiliyor olmaları da onlar için büyük bir başarı” dedi.

Öğretim Üyesi Dr. Gökalp Çınarer ise yaptığı sunumda engellilik kavramı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ziyaretçilerin sergiyi gezmesinin ardından program sona erdi.