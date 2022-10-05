Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Okulu, ‘Özel Çocuklara Özel Ekmekler’ projesi ile yüzde yüz ekşi mayadan ekmek üretimine başladı. Özel çocukların okuldan sonra sosyal hayata katılması ve meslek öğrenmeleri amacı ile başlatılan çalışmalar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ile tam kapasite ekmek üretimi başladı.

Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Okulu, ‘Özel Çocuklara Özel Ekmekler’ projesi ile yüzde yüz ekşi mayadan ekmek üretimine başladı. Özel çocukların okuldan sonra sosyal hayata katılması ve meslek öğrenmeleri amacı ile başlatılan çalışmalar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ile tam kapasite ekmek üretimi başladı.

Yapımından üretimine kadar özel çocukların yer aldığı proje ile özel çocuklar hem para kazanıyor hem de meslek sahibi oluyor.

Ekmekleri yüzde yüz ekşi mayadan imal ettiklerini belirten Özel Eğitim Öğretmeni Nezih Çelik, “Meslek okulu olduğumuzdan dolayı çocuklarımız ile ekmek üretimine başladık. Bakanlığımızın desteği ile ‘Özel Çocuklara Özel Ekmekler’ projesini hayata geçirdik ve oluşturulan atölyemizde ekipmanlarımız ile ekşi mayalı ekmekler çıkartmaya başladık. Öğrencilerimiz her aşamasında ekmeğin üretimine katılmaktadırlar. Ekmeklerimiz özel olup yüzde yüz ekşi maya ile yoğurulmakta ve taş fırınımızda pişirilmektedir. Öğrencilerimiz burada hem meslek öğreniyorlar hem de ücret kazanarak mezun olmaktadırlar. Proje çerçevesinde bugün ilk kez seri üretime geçiyoruz ve ‘Özel Çocuklardan Özel Çocuklara Ekmek Üretimi’ olarak başladık. Çıkan ekmeklerimizi diğer özel çocuklarımız ile paylaşacağız. Yapmış olduğumuz ekmeklerimiz ekşi mayada olmakla birlikte içerilerine hiç bir türlü yaş maya, kuru maya koymamaktayız. İnşallah bu süreçte hem çocuklarımız kazanacak hem devletimiz kazanacak hem de çocuklarımızı meslek sahibi olacaklar. Geçtiğimiz günlerde deneme ürünlerinden sonra fiyatlarımız ise Tam buğday 20 Lira, Karışık unlu köy ekmeğimiz 20 Lira sipariş olarak üreteceğimiz Zeytinli-Kekikli kuru domatesli ekmeklerimiz ise 30 Liradan satılacak" dedi.

Ekmek üretiminden keyif aldıklarını belirten okul öğrencisi İsmail Güreli, “Ürettiğimiz ekmekleri ben çok beğendim artık ondan başkasını yiyemez oldum ve alışkanlık haline geldi. Bizler okulumuzda ekmek üreterek hem meslek öğreniyoruz ve bizim için kazanç haline geliyor. Burada ekmek üretmek çok güzel bir his” diye konuştu.

Üretim ile hem kendilerine hem de okullarına kazanç sağladıklarını dile getiren Okul öğrencisi Emirhan Arıcı, “Burada hem ekmek yapıyoruz. Yapmış olduğumuz ekmekleri burada pişiriyoruz ve öğretmenlerimize satıyoruz. Sattığımız ekmekler ile hem bize, hem okulumuza faydalı oluyor kazanç sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.