Zonguldak’ta özel çocuklara ve yaşlı hastalara kaybolma ihtimaline karşı sevgi izi dövmesi yapıldı.

Zonguldak’ta özel çocuklara ve yaşlı hastalara kaybolma ihtimaline karşı sevgi izi dövmesi yapıldı.

Gökçebey ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla üçüncüsü düzenlenen programda, sevgi izi projesi çerçevesinde özel bireylere ve yaşlı hastalara sevgi izi dövmesi yapıldı. Projede özel çocukların kollarına 5 haneli bir numara işleniyor ve çocuğun aile bilgileri sisteme kaydediliyor. Özel çocuğun kaybolması durumunda koluna işli dövmeden ailesine ve kendisine ulaşılabiliyor. Dezavantajlı çocuklar ve yetişkinlerin ihtiyaçları yıl boyunca takip edilerek gideriliyor. Programda özel bireyler şarkı söyleyip, dans ederek eğlendi.

Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci köyünde öğretmenlik yapan Esra Tunç Yalçınkaya, "Benim bu hayalimdi, Zonguldak’ta bulunan özel birey öğrencilerime sevgi izi yapma düşüncem vardı. Sevgi izinin çok önemli olduğunu ve çocukların ihtiyaçlarını, güvenliğini sağlamak adına faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve daha önce Gökçebey’de böyle bir çalışma yapılmadığını duydum. 2 yıldır kurduğum hayalimi gerçekleştirdim. Gökçebey ilçesinin merkezinden ve köylerinden 24 özel bireye ve ailesine sevgi izi dövmesi yapma şansımız oldu. Bu projeyi yönettiğim için çok mutluyum. Bizler ailelerimizin yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek, eğitmek ve güvenliklerini sağlamak adına bir takım projeler geliştiriyoruz. Bu proje de onlardan bir tanesi. Mutlulukları kadar güvenlikleri de çok önemli. Bu proje benim hayalimdi. Bunu 3 Aralık Engelliler Günü’nde Oktay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumu ve Cem Oktay’ın destekleriyle gerçekleştirdim" dedi.