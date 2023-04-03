Düzce Belediyesi Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocuklara özel etkinlik düzenledi.

Düzce Belediyesi özel gün etkinliklerine birbirinden özel çocuklarla devam ediyor. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla hazırlanan organizasyonda Sosyal İşler Müdürlüğü ve Çocuk Üniversitesi işbirliği ile Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’ndaki öğrenciler ziyaret edildi. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada çocuklara yüz boyama, pamuk şeker ve pasta ikramı yapıldı. Müzik eşliğinde dans eden çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Otizm farkındalık gününde engellerin birlikte aşılabileceğine dikkat çeken Düzce Belediyesi ekipleri, organizasyon boyunca her bir çocukla tek tek ilgilendi.