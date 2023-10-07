Erzincan’da özel çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi çerçevesinde motocross sürprizi ile heyecan yaşadı.

Erzincan’da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören hafif zihinsel engeli bulunan, down sendromlu ve otizmli çocuklar, motocross sürprizi ile heyecan yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığının ’Mutlu Çarşamba Projesi’ çerçevesinde her hafta özel çocuklara farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirilecek. Projede hafta Erzincan’da motocross ile başladı. Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyeleri, minik dostlarına sürpriz yaparak motosikletleriyle okula gitti. Dubaları okulun bahçesine sıralı bir biçimde dizen motosikletli grup burada ilk olarak çocuklara mini bir gösteri gerçekleştirdi. Daha sonra çocuklara kask giydirerek okul bahçesinde tur attıran motosiklet tutkunları özel dostlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Hayatlarında ilk defa motosiklete binmenin heyecanını yaşayan özel çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Motosikletlerle tur attıktan sonra konuşan bazı çocuklar yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek öğretmenlerine ve motosikletli ağabeylerine teşekkür ettiler.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyelerinden Canser Atila, “Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde düzenlemiş olduğu ‘Mutlu Çarşamba Projesi’ çerçevesinde Her çarşamba özel çocuklarımızı sportif etkinlikler yaparak eğlendirmeyi hedefliyoruz. Değişik bir deneyim yaşamalarını istedik. Erzincan Enduro Motosiklet Grubunu çağırarak kros motorlarla davet ettik arkadaşlarımızı. Çocukların çok hoşuna gitti. Çok farklı bir deneyim yaşadılar. Çok heyecanlanıp, çok mutlu oldular” dedi.

Bir diğer motosiklet grubu üyesi Hasan Karatepe ise, “Böyle güzel bir günde arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Biz onlardan daha çok duygulandık. Onların sevinci bizim sevincimiz oldu. Bugün bizim için anlatılmaz bir gündü” diye konuştu.