Samsun Büyükşehir Belediyesi, down sendromlu ve otizmli çocukların gelişimlerine katkı sağlayan atla terapi etkinliklerini sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, down sendromlu ve otizmli çocukların gelişimlerine katkı sağlayan atla terapi etkinliklerini sürdürüyor.

Atlı Spor Tesisleri’nde misafir edilen özel gereksinimli çocuklar, hayvanlarla hem keyifli zaman geçiriyor hem de iletişim ve sosyal becerilerini geliştiriyor. Başkan Mustafa Demir, çocukların iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmelerinin yanında hayvan sevgisini dokunarak ve hissederek yaşamalarının da sağlandığını ifade etti.

Fiziksel ve zihinsel yetersizliği bulunan down sendromlu ve otizmli çocuklar, özel eğitimlerine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Çocuk Evi’nde devam ediyor. Branşında uzman öğretmenlerin gözetiminde 4- 14 yaş arası çocuklar, günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı bireysel beceri eğitimleri alıyor. Ayrıca oyun odalarında gönüllerince eğleniyor. Ebeveynlere de engellilik ve aile danışmanlığı seminerleri veriliyor.

Ata bindiler

Çocukların bireysel yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziksel aktiviteler düzenleyen Engelsiz Çocuk Evi öğretmenleri, sosyal hayata kazandırmak içinde zaman zaman geziler organize ediyor. Öğretmenler, çocukları bu kez de Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri’nde ağırladı. 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesisteki 28 at ile bir araya gelen çocuklar, seyislerden binicilikle ilgili bilgi aldı. Ardından atlara binerek deneyim yaşayan 8 çocuk, anneleriyle birlikte keyifli zaman geçirdi.

Terapiler sürecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atla terapi desteğiyle amacın çocukların iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmelerinin yanında hayvan sevgisini dokunarak ve hissederek yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş ise, “Engelsiz Çocuk Evi’nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklarımızı 10’lu gruplar halinde atlı spor tesislerinde misafir ediyoruz. Bu terapiler, onların görsel ve işitsel uyanışlarının artırılması, özgüven, benlik saygısı ve motivasyonlarında da artış sağlıyor. Yüzlerindeki tebessümü görmek tüm çabalarımıza değiyor“ ifadelerini kullandı.