Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu yürütücülüğünde yapılan Sürdürülebilir Bahçe Temelli Eğitim Uygulamalarının Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bireylerde ve Onların Ebeveynleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve İçerik Oluşturması isimli projesinde ilkokul ve ortaokul çocuklarına eğitim verdi.

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Münir Uçak, Arıcılık Programı Öğretim Görevlisi Tuğçe Çaprazlı, Öğretim Gör. Dr. Emine Sönmez ve Uzm. Biyolog Songül Bir tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara; arı ailesi, arı biyolojisi ve arı ürünleri konusunda bilgiler verildikten sonra arı kolonilerinin başında uygulamalı eğitimler verilerek arılar tanıtıldı. Eğitimciler eşliğinde özel çocuklara ballı kek yaptırılarak, eğlenceli söyleşilere devam edildi. Oyunlar eşliğinde bal arılarında iletişim ve arı dansları hakkında bilgilendirilen çocuklara, ebeveyn eğitimleri de verildi.

Özel çocuklar için son derece yararlı geçen program fotoğraf çekimi ve sertifika töreni ile son buldu.