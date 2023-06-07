Bilecik’te özel gereksinimli bireyler Jandarma Eğitim Komutanlığında icra edilen yemin törenini en ön sıradan izledi.

Özel Eğitim Okulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri özel araçlar ile okullarından alınıp Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığına getirilerek yemin töreni izletildi. “Sevgi Varsa, Engel Yoktur” ilkesiyle hareket eden, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı her zaman çocukların huzur ve güvenliği için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.