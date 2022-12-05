Niğde Emin-Emine Teoman Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şenlik programı düzenlendi.

Niğde Emin-Emine Teoman Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şenlik programı düzenlendi.

Emin-Emine Teoman Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Feridun Yaşar programda yaptığı konuşmada: "Çocuklarımıza özel Dünya Engelliler Günü nedeniyle eğlence düzenledik. Eğlencemiz içinde oyun alanımız var, pasta kesimimiz var. Yemekleri bugün özel geldi. Velilerimizi de çağırdık. Çocuklarımız güzel bir geçiriyor. Günün anısına böyle bir etkinlik düzenledik” dedi. Okulda 140 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Yaşar; “140 orta ve ağır düzey zihinsel testi yetersiz olan öğrencimiz var. 60 öğretmenimiz var. Sınıflarımız 4’er kişilik otizm sınıfları. Orta zihinsel yetersizlik sınıflarımız da 8’er kişilik. Her sınıfta iki öğretmen var. İkinci kademede ayrıca bir de branş öğretmeni giriyor” diye konuştu.

Düzenlenen şenliğe Vali Mustafa Koç’un eşi Neslihan Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da katıldı. Şenlikte özel öğrenciler, doyasıya eğlendi.