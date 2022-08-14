Antalya’da Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptı.

Antalya’da Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında usta şefler ile birlikte kurabiye ve pizza yaptılar.

Akdeniz Şefler Kulübü Genel Sekreteri Pelin Ural, “Burada güzel bir mutfak kurduk. Bu mutfakta güzel bir eğitim vermek istiyoruz ama eğitimimize önce çocuklar ile başlamak istedik. Açılışımızı çocuklarımız ile yaptık” diye konuştu. Özel gereksinimli çocuklarla pizza ve snickers yaptıklarını anlatan Ural, “İnşallah ayda bir iki kez toplanıp çocuklarımıza burada eğitimler vereceğiz. Daha güzel projelere birlikte olacağız diye düşünüyorum” dedi.