Özel gereksinimli öğrenciler, maç öncesi Kocaelispor futbolcularıyla bir araya gelerek hem moral verdi hem de top oynama şansı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere sosyal hayata uyum, psiko-sosyal gelişimlerine katkı, istihdama destek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu bağlamda düzenlenen etkinlikte, Kocaelispor Körfez Brunga Sosyal Tesisleri’ne 50 özel gereksinimli öğrenciyle ziyarette bulunuldu. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve sporcuların ev sahipliği yaptığı buluşma, sporculara maç öncesi moral olurken, özel gereksinimli çocuklara unutulmaz deneyimler yaşattı. Özel gereksinimli bireyleri sonraki maça davet eden Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam, "Geçtiğimiz sezon ziyaret ettiğimiz çocuklar iade-i ziyarette bulunarak bizi onurlandırdı. İnşallah 15 senelik Süper Lig hasretimiz bu motivasyonla son bulacak. Bu ziyaret lig yolculuğunda bize güzel bir moral oldu" dedi.

50 özel öğrencinin ve büyükşehir personelinin katıldığı buluşmanın sonunda Kocaelispor teknik ekibine öğrenciler tarafından el sanatları dersinde filografi sanatıyla hazırlanan ’Türk Bayrağı’ hediye edilirken, günlük yaşam derslerinde hazırlanmış pasta da ikram edildi.