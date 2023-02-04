Bu yıl sömestir tatilinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyen Pamukkale Belediyesi özel çocukları da unutmadı. 6-10 yaş arası özel çocuklar çeşitli atölyelerde keyifli zamanlar geçirdi.

Bu yıl sömestir tatilinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyen Pamukkale Belediyesi özel çocukları da unutmadı. 6-10 yaş arası özel çocuklar çeşitli atölyelerde keyifli zamanlar geçirdi.

Pamukkale Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yılda 6-10 yaş arasındaki çocuklar için “Pamukkale Belediyesi Sömestir Etkinlikleri” düzenledi. 2 hafta süren tatil döneminde devam eden etkinliklerde çocuklar güzel vakit geçirme imkânı buldular. 6-10 yaş arasındaki minikler için Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası ve Aktepe Sosyal Tesisleri’nde eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler gerçekleştirildi. Sömestir etkinliklerine katılan binlerce çocuk satranç, mangala, 9 taş, akıllı bardaklar, reversi, skippity, look look, q bitz, tik tak bomm, abalone oyunlarını kapsayan Zekâ Oyunları Atölyesi, jenga, langırt oyunlarını kapsayan Oyun Atölyesi, kokulu taş boyama, ebru-ip baskı, bileklik yapımı, boyama kitabı boyama, mandala içeren el sanatları atölyesi ve film atölyesi olmak üzere 4 farklı atölyeye katıldı.

Özel çocuklar unutulmadı

“Pamukkale Belediyesi Sömestir Etkinlikleri”nde özel çocuklar da unutulmadı. Eğitmenler eşliğinde açılan atölyelerde özel çocuklar, bileklik yapımı, boyama kitabı boyama, yumurta taşıma yarışı, çuval yarışı ve film izleme etkinlikleriyle doyasıya eğlendiler. Etkinliklerde çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Bir diğer etkinlik olan Pamukkale Belediyesi U13 Yarıyıl Futbol Turnuvasında dereceye giren takımlar da belli oldu. Pamukkale Belediyesi, Denizlispor ve Denizli ASKF’nin ortaklaşa düzenlediği turnuvada 1. Altın Horoz Spor olurken, Bereketlispor ikinci, Star Spor üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen ödülle verildi.

“Yoğun bir okul döneminden sonra 6-10 yaş grubundaki çocuklarımızın tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenledik” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Aktepe Sosyal Tesislerimiz ve Atatürk Caddesindeki ek hizmet binamızda gerçekleşen etkinliklere binlerce çocuğumuz katıldı. Bunun yanında 13 yaş grubundaki çocuklarımız için futbol turnuvası gerçekleştirdik. Bu dönemde gençlerimizi de unutmadık. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesindeki dağ kızağı, zipline ve macera parkurunu ücretsiz olarak gençlerimizin kullanımına açtık. 5 Şubat Pazar akşamına kadar lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerimiz bu etkinliğimize katılabilir. Güzel geçen bir sömestir tatili sonrasında çocuklarımızın muhteşem bir enerjiyle başlayacakları ikinci yarıyılda derslerine çok daha iyi adapte olarak başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Hafta başında başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.