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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince’de açılış programı gerçekleşti. Başkanlığını Neriman Akbulut’un yaptığı Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği’nin açılışı çerçevesinde düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe sakinleri ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Çenedağ Mahallesi, Şehit Nedim Küçük Sokak’ta gerçekleşen dernek binası açılışına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, açıklamasında, “Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği’nin farkındalık oluşturmak maksadıyla düzenlediği etkinliğe katılarak, derneğimizin açılışını gerçekleştirdik. Derneğimiz özel çocuklarımıza ve ailelerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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