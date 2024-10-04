Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu’nda eğitim gören özel ihtiyaçlı çocuklar; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte at bindi, kedi köpekleri sevdi, sokak hayvanlarını yemledi.

Daha önce hayvanlardan korkan çocuklar özellikle Kapadokya bölgesinde turistik amaçlı yetiştirilen midilli atına ilgi göstererek, at üzerinde tur attı. Veliler ve vatandaşlar tarafından getirilen kedi, köpekler ve kaplumbağa ile vakit geçiren çocuklar ve velileri gönüllerince eğlendi. Öğrenci velisi Sema Nur Macit yaptığı açıklamada; "Bu gün hayvanları koruma günü. Bu nedenle buradayız. Çok güzel bir etkinlik oldu. Oğlum hayvanlara yaklaşamıyordu. Şu anda hayvanlara dokunabiliyor ve onları sevebiliyor” dedi.

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Keman Tekin de; "4 Ekim Hayvanları Koruma günü nedeniyle okulumuzda eğitim öğretim faaliyetinde bulunan 3- 6 yaş arası özel ihtiyaçlı öğrencilerimiz ile hayvan dostlarımızı bir araya getirdik. Bu eğlenceli günde çocuklarımız Kapadokya bölgesinden getirdiğimiz midilli atına biniyorlar. Kedileri ve köpekleri seviyorlar. Kuşlar için ağaçlara yemlik yaparak ağaçlara astılar. Ayrıca sokak hayvanlarını da yemlediler. Hem hayvan sevgisini çocuklarımızda pekiştirdik hem de güzel bir gün geçirmelerini sağladık” dedi.