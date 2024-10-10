Denizli’de Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yeşil renk kıyafetler giyen özel çocuklar, “Farkında ol, farklı ol, yeşil giy, gönüllere yeşil ışık yak” temasıyla farkındalık oluşturdu.

Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği, Serebral 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği düzenledi. Etkinliğe dernek yönetimi, üyeler ve aileleri katılım sağladı. Dernek üyesi ailelerin çocukları yeşil renk ile şapka takmasıyla ve hazırlanan dövizlerle dikkat çekti.

Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, engelli bireyler, aileleri ve dernek yönetimiyle birlikte bu hareketin bir parçası olduklarını belirterek, “Bizler, gül ağaçlarının dalları gibiyiz. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırarak, ‘toplumda biz de varız’ mesajını vermek amacımız. Birbirimize el, kol, ayak, göz, kulak olarak dayanışma içerisinde oluyoruz. Farkındalık günü çerçevesinde herkesin yeşil giymesi ve yeşil ışık yakması desteğini gösterdi. Çağrımız ise farkında ol, farklı ol, yeşil giy, gönüllere yeşil ışık yak” dedi.

Serebral Palsi hastalığı hakkında da Akbeyik, "Serebral Palsi, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Gelişimini tamamlamamış beynin; doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşur. Serebral Palsi ilerleyici değildir. Travmaya uğramış beyne erken müdahale edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir" diye konuştu.