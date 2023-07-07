Nevşehir’de özel çocuklar fotoğrafçılık eğitimine katılarak, Kapadokya’da bulunan peribacalarının fotoğrafını çektiler.

Nevşehir’in merkeze bağlı Göreme kasabasında faaliyet gösteren Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) ‘Çocuğunu Keşfet’ projesi çerçevesinde özel çocuklara yönelik Fotoğrafçılık Eğitim Programı düzenledi.

KEYDER’in düzenlediği Fotoğrafçılık Eğitimi Atölyesine yurt içi ve yurt dışından özel çocukların yakınları yoğun ilgi gösteriyor. Almanya’da yaşayan ve otizmli oğlu için KEYDER’in düzenlediği etkinliğe katılan Nazan Kurt, "Ben Almanya’da yaşıyorum, orada doğdum ve büyüdüm. Oğlumun otizm hastalığını öğrendiğim andan itibaren her zaman araştırma içerisindeyim. Oğluma ne şekilde yardımcı olabilirim, nasıl faydalı olabilirim şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyorum. Türkiye’de yaşayan yeğenim televizyonda yayınlanan KEYDER Derneği haberinden ve KEYDER derneğinin çalışmalarından bahsetti. KEYDER derneğinin çeşitli projeleri var, ‘çocuğunun keşfet’ projesi var dedi. Dolaysıyla bende dernek ile iletişime geçtim. Derneğin projelerine baktığımda gerçekten güzel ve faydalı çalışmaları var” dedi.

Kurt, "Ben otizmli çocukların hasta olduğuna inanmıyorum çünkü bu hastalığın ilacı yok. Çocuklarımız farkındalık dünyasındalar, onların dünyasını keşfetmek bizim elimizde. Çocuğumu keşfetmek için buraya geldim. Mesela oğlum 9 yaşında ve küçük olduğu için yapamadığı faaliyetlerde öğretmenleri zorlayarak yaptırdığında zorluk çekiyordu. Oğlum ve bütün çocuklar için şunu söylemeliyim ki, çocuklarımız başarılı olduğu konularda başarılarını arttırmak için araştırmalar yapmak onları başarılı olduğu alanlara yönlendirmek en doğrusu. Çocuklarımız başarısız olduğu konuların üzerine odaklanıp enerjimizi verdiğimizde yıpranıyor ve hasta oluyorlar. Biz veliler farkındalık dünyasını anlamaya başladığımızda çocuklarımız için çok fazla avantajı var. Bu avantajlar konusunda KEYDER Derneği hakkında araştırmalar yaparken kafamda soru işaretleri vardı ama buraya geldikten sonra muhteşem bir proje olduğunu yaşayarak öğrendim. Kapadokya zaten tanınmış bir yer, toprakların enerjisi de farklı. Oğlum buraya geldiği andan itibaren daha huzurlu bu dört günün içinde çoğu şeyi aştı. Çocuğum gayet rahat göz teması kurabiliyor, büyükleri ile sohbet edebiliyor, otistiklerde sosyalleşme zor olduğu halde bunu başardı” ifadelerini kullandı.