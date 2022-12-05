Mersin’de organize edilen farkındalık etkinliğinde, özel çocuklar ve gençler Floor Curling sporu ile tanıştı.

Mersin’de organize edilen farkındalık etkinliğinde, özel çocuklar ve gençler Floor Curling sporu ile tanıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Floor Curling Mersin İl Temsilciliği’nin birlikte organize ettiği etkinlik, Toroslar Yalınayak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Özel gereksinimli bireyler, ülkemizde de yeni yeni gelişmeye başlayan Floor Curling sporunu, profesyonel oyuncular ile beraber deneyimledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Floor Curling, Mersin’de yeni gelişmekte olan bir spor dalı. Bu spor branşını çocuklara öğretmek için de hakemliğini aldım. Hafta çerçevesinde da, yeni bir spor branşı ile odaklanma, el, göz koordinasyonu açısından çocuklarımızın dikkatini artıracak bu etkinliği düzenledik" dedi.

Floor Curling Mersin İl Temsilcisi Sami Doğdu ise "Çok güzel bir etkinlik. Özel çocuklarımıza burada hizmet etmek, onları eğlendirmek, toplumla kaynaşmasını sağlamak çok önemli. Her zaman özel çocuklarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu oğlu ile birlikte etkinliğe katılan Emin Baş da "Özel bir çocuk babasıyım. Oğlum 18 yaşında down sendromlu. Ben daha önce Floor Curling’in ne olduğunu dahi bilmiyordum, bugün öğrendim. Farklı bir deneyim. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, bu tür farklı deneyimleri bize ve çocuklarımıza yaşatması gerçekten çok güzel. Zaten büyükşehir sosyal sorumluluk projelerini sadece 3 Aralık’ta değil, bütün bir yıla yayıyor. Bu anlamda oldukça memnunuz" şeklinde konuştu.