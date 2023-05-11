Aydın’da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel çocuklar Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’nda ağırlandı.

Güzelhisar İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören Özel Çocuklar Engelliler Haftası sebebiyle Aydın İl Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı tarafından farkındalık oluşturmak maksadıyla “Sevgi Varsa Engel Yoktur” mottosuyla Aydın Jandarma Filo Komutanlığında ağırlandı. Çocuklara, bayrak, boyama kitabı hediye edilerek uğurlandı.