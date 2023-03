Kastamonu’da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde depremzede özel çocuklar ile Kastamonu’da yaşayan özel çocuklar, spor salonunda bir araya gelerek gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu’da Down Sendromlu çocuklara yönelik, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Merkez Spor Salonunda şenlik düzenlendi. Kastamonu’nun il ve ilçelerinden Down Sendromlu çocuklar ve deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelerek kentte kalan özel birey çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ile polis maskotu ’Polican’ da etkinlikte yer aldı. Polis maskotu, özel birey çocuklarla dans edip çeşitli oyunlar oynadı.

Ayrıca spor salonuna kurulan parkurlarda özel bireyler, yarışarak gönüllerince eğlendi. Etkinliğe çok sayıda özel birey öğrenciler ile özel bireylere eğitim veren okullar da katıldı.

Öte yandan, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu’ya gelerek yerleşen ya da yurtlarda misafir edilen Down Sendromlu ve özel çocuklar ile aileleri de düzenlenen etkinliklere katılarak eğlenme fırsatı buldu.

“Etkinliğimizi ile depremzede özel bireyli çocuklar ve ailelerinin acılarını ve mutluluklarını birlikte paylaşmak istiyoruz”

Etkinlikte konuşan TOSSFED İl Temsilcisi Lütfiye Kimbil, “Bugünkü etkinliğimiz 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOSSFED ortaklığında düzenleniyor. Down sendromlu çocuklarımız ile özel bireyli çocuklarımızla sportif beceri, hentbol karşılaşması için burada bulunuyoruz. Down sendromlu ve özel çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar hayatımızda her zaman olacaklar, her zaman varlar ve her zaman başımızın üstündeler. Güzel bir etkinlik oluyor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan değerli arkadaşlarımızla birlikte burada etkinlikler yapıyoruz. Güzel bir etkinlik, devamı da inşallah ilerleyen dönemlerde devamlı olacak” dedi.

Depremzede özel bireyli çocuklar ile ailelerinde etkinlikte yer aldığını söyleyen Kimbil, “Depremzede özel çocuklarımız ve aileleriyle bu etkinlikler sayesinde birliktelik sağlamak, birlikte onların bu acılı günlerinde onlarla hem acılarını hem de mutluluklarını birlikte paylaşıp hoş bir şekilde zaman geçirmek dileğimiz. Şu anda 3-4 okulumuzdan katılım sağlanıyor. İlçelerimizden gelen özel bireyli çocuklarımız ve aileleri var. Büyük bir katılım sağlandı. Bizler de sportif becerilerle özel çocuklarımızı hayata alıştırmak ve onları hayata hazırlamak amacımız. Çocuklarımızı topluma aktarmak istiyoruz, inşallah bu etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek. Özel

çocuklarımız burada spor ile neşeleniyor, hayata adapte oluyorlar, topluma adapte oluyorlar, spor ile hayatı daha iyi öğreniyorlar, daha iyi sonuçlar alıyoruz. İnşallah Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TOSSFED kanalıyla bu etkinlikler her dönemde yapılır” diye konuştu.

Özel birey annesi Hülya Sönmez ise, “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde meleklerimize de yer ayrıldığı için bizleri de hatırladıkları için çocuklarımız adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizlerde özel birey annesi olarak çok mutluyuz. Bugün için çocuklarımız adına eğlenceler düzenlendi. Çocuklarımız çok mutlu, çok eğleniyorlar tabii ki bizlerde öyle, sonsuz teşekkürler ediyorum” şeklinde konuştu.