Kocaeli’de Körfez Belediyesi bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlikte ilk kez at binen çocukların mutluluğu renkli anlara sahne oldu.

Kocaeli’de Körfez Belediyesi bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlikte ilk kez at binen çocukların mutluluğu renkli anlara sahne oldu.

Körfez Belediyesi, Ocak ayında hayata geçirilen proje ile Körfez’de ikamet eden özel gereksinimli çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek adına başlattığı ücretsiz eğitim projesini sürdürüyor. Çocuklar özel eğitmenler eşliğinde aldıkları birebir eğitim dışında, gelişimlerine katkı sunacak olan sosyal aktivitelere de katılıyor. Yüzme ve halk oyunları gibi gelişimlerine katkı sunacak eğitimler alan çocuklar, sosyal ve duyusal gelişimlerinin desteklenmesi için de at çiftliğine götürüldü. Empati ve iletişim yeteneklerine de katkı sağlayacak olan etkinliğe çocuklarla birlikte aileleri de katıldı. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik, “sonbaharı tanı” programı, at besleme ve binicilik eğitimleriyle devam etti. Çocukların sosyal varlık gösterebilmesi ve özgüven süreçlerine katkı sağlaması planlanan programda muhtemel olumsuz durumlar için sağlık ekipleri alanda hazır bulundu. Havanın da güzel olmasıyla çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, ikramların servis edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.