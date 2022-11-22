Samsun Büyükşehir Belediyesi “Özel Çocuk, Özel Eğitim” temasıyla il genelinde özel eğitim alan engelli çocuklara okullarında etkinlikler düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi “Özel Çocuk, Özel Eğitim” temasıyla il genelinde özel eğitim alan engelli çocuklara okullarında etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, aracılığıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunduğu hizmetlerle özel çocukların yanında olmaya devam ediyor.

17 ilçede özel eğitim alan çocuklar Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından okullarında ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde çocuklara müzikli eğlence programları, spor aktiviteleri, duyu etkinlikleri, bilimsel deneyler, el sanatları ve atölye çalışmaları, zeka oyunları gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Yapılan etkinlikler de çocukların beceri ve kas fizyolojisini geliştirirken, özgüven duygusunun güçlenmesini sağlıyor.

“Onlar bizim mutluluk kaynağımız”

Toplumun birer parçası olan özel gereksinimli çocukların kaliteli zaman geçirmelerinin kendisi için ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Onlar bizim baş tacımız ve mutluluk kaynağımız. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak bizim en önemli sosyal görevlerimizin başında gelmektedir. Bu düşünce ile 2021 yılında Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezimizin içerisinde Engelsiz Çocuk Evimizi faaliyete geçirdik. Şimdi de 17 ilçede özel eğitim hizmeti alan engelli çocuklarımızı okullarında ziyaret ederek atölye, müzik, spor ve eğlence programları düzenliyor ve onlarla beraber eğleniyoruz. Yıl sonuna kadar Özel Eğitim Uygulama Okullarında eğitim gören tüm özel çocuklarımızın bu etkinlik programlarına katılımını hedefliyoruz" dedi.