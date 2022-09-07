Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan özel çocuklardan olan 20 yaşındaki Fehmi Güney’in en büyük hayali askere gitmekti. Güney ailesi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan Yüz Yüze 100 gün programı dolayısıyla kendilerini ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan çocuklarının askerlik hayalini gerçekleştirmek için destek istediler. Fehmi’nin hayali gerçek oldu ve askeri kamuflaj giyerek birliğe teslim oldu. Asker olmanın mutluluğunu yaşayan Fehmi’nin heyecanı kameralara saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan özel çocuklardan olan 20 yaşındaki Fehmi Güney’in en büyük hayali askere gitmekti. Güney ailesi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan Yüz Yüze 100 gün programı dolayısıyla kendilerini ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan çocuklarının askerlik hayalini gerçekleştirmek için destek istediler. Fehmi’nin hayali gerçek oldu ve askeri kamuflaj giyerek birliğe teslim oldu. Asker olmanın mutluluğunu yaşayan Fehmi’nin heyecanı kameralara saniye saniye yansıdı.

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan 20 yaşındaki Fehmi’nin en büyük hayali asker olmaktı. Fehmi Güney anne ve babası, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan Yüz Yüze 100 gün programı çerçevesinde kendilerini ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur’dan çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesini istedi. Fehmi’nin asker olma hayali için kollar sıvandı ve Fehmi için unutulmaz bir gün planlandı. Askeri kamuflaj giydirilen Fehmi evinin önünden davul zurna ve askeri araç ile alınarak Tuzla Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Burada askerle tanışan Fehmi unutulmaz bir gün yaşadı. Fehmi’ye asker olduğu günde, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur da eşlik etti. Fehmi’nin mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.

“Fehmi kardeşimizi askere götüreceğiz”

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy,” Geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığımız organize ettiği program dolayısıyla Fehmi kardeşimizi ziyaret ettik. Ailesi ve kendisi ile konuştuğumuzda kendisine askeri kamuflaj hediye etmiştik. Ama sadece kamuflajın yetmeyeceğini ve en büyük arzusunun askere gitmek olduğunu bizlere ifade etmişti. Biz de komutanlar, ilçe başkanımız ve belediye başkanımız ile görüştük. Bugün Fehmi kardeşimizi askere götüreceğiz” dedi.

“Duygusal anlar yaşadık”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Fehmi kardeşimizi evinden aldık ve askere uğurladık. Nizamiyeye teslim ettik. Kendisi güzel bir törenle karşılandı. Buradaki jandarma komutanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Fehmi kardeşimizin ve ailesinin heyecanı bizleri de çok duygulandırdı. Biz 365 gün 24 saat özel çocuklarımız ve aileleri ile ilgileniyoruz. Bugün ayrı bir heyecan gördük. Askerlik hayali yaşayan özel bir çocuğumuzun ailesi ile birlikte annesinin ifadesi ile ‘hem düğünü hem de askerliği’ gibi oldu. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık” dedi.