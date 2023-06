Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim öğrencisi 16 yaşındaki Necip Fazıl Çırak’ın elektrikli otobüslerle ilgili hayalini gerçekleştirdi.

Samsun’da yaşayan özel eğitim öğrencisi Necip Fazıl Çırak, yaklaşık 3 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarını yakından takip ederek özellikle elektrikli otobüsleri merak ettiğine yönelik paylaşımlarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili sosyal medya hesaplarına otobüslerle ilgili merak ettiklerine yönelik mesajlar gönderdi. Gelen mesajları takip eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevlileri, özel eğitim öğrencisi gencin bu ilgisini fark edince hızla harekete geçti. Gencin babası Ömer Çırak ile iletişim kuran ekipler, özel bir ziyaret programı organize etti. Necip Fazıl Çırak, elektrikli otobüsleri yakından görmesi ve bilgi alması için özel olarak davet edildi.

Babası ile birlikte Soğuksu Otobüs Garajına gelen Necip Fazıl Çırak, kendisini bekleyen görevlileri ve yan yana park halinde duran elektrikli otobüsleri gördüğünde büyük heyecan yaşadı. Çırak, otobüse binip merak ettiklerini görevli şoföre sordu. Ardından araç park halindeyken şoför koltuğuna oturup fotoğraf çektirdi. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, ardından Çırak’ı otobüsle özel olarak gezdirip, hayalini gerçekleştirdi. Büyük mutluluk yaşayan gencin babası Ömer Çırak, oğlunun hayalini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teşekkür etti. Özel ziyaret sırasında baba ve oğluna Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan’da eşlik etti.

“Çok mutlu oldum”

Elektrikli otobüsleri yakından gördüğü ve şoför koltuğuna oturduğu için çok mutlu olduğunu belirten Necip Fazıl Çırak, “Elektrikli otobüsleri yakından takip ediyorum, bilgi edindim, çevre için gürültü kirliliğini önlediklerini öğrendim. Ben otobüsleri çok seviyorum. Otobüsleri yakından gördüğüm için çok mutlu oldum. Şoför abilerime sorular sordum. Ben bana bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Oğlunun sosyal medyadan Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosunu sürekli takip ettiğini özellikle elektrikli otobüsleri çok merak ettiğini belirten baba Ömer Çırak, “Oğlum elektrikli otobüsleri yakından görmek, incelemek bilgi almak istiyordu. Zaten sürekli otobüsleri takip ediyor. Sosyal medyadan paylaşımlara yorumlar yazıyordu. Ne kadar merak etiğini görevliler fark etmişler ve onunla iletişime geçtiler. Sonra bana ulaştılar ve ben de oğlumun durumunu anlattım. Bize özel olarak davet ettiler. Oğlumun hayalini gerçekleştirdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Oğlum da ben de çok mutlu oldum” diye konuştu.

“Necip’i ağırlamaktan çok mutlu olduk”

Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ise dezavantajlı durumda olan çocukların ve gençlerin topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Necip arkadaşımız sosyal medyadan bizi takip ediyor. Merak ettiklerini soruyor arkadaşlarımızda onun bu ilgisini fark ediyor. Hızla ailesiyle iletişime geçtik ve onu otobüsleri yakından görmesi, incelemesi için davet etik. Necip bizim toplu taşıma filomuza hakim durumda, araçlarımızın güzergahlarını, teknik özelliklerini iyi biliyor. Necip’i ve babası Ömer Bey’i ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Bundan sonraki süreçte de iletişimimiz devam edecek. Birlikte güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Her zaman önceliğimiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise sosyal belediyecilik anlamında her yaş grubundan vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için gayretle çalıştıklarını belirterek, “Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerimize yönelik olarak da birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talebi bizim için her zaman önceliğimiz oldu. Bu noktada özel eğitim öğrencisi bir yavrumuzun hayalini ekiplerimiz gerçekleştirdiler. Onun mutlu olduğunu görmek bizim için her şeyden daha kıymetli. Yaptığımız tüm çalışmaları bir belediyecilik hizmetinin çok ötesinde insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm dezavantajlı gruplarda yer alan vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.