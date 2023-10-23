Çanakkale’de 4 yıldır yaban hayatını izleyen Yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Cenk Polat, merkeze yakın ormanlık alanda kurduğu fotokapanla yetişkin bir boz ayı görüntüledi.

Yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Cenk Polat, 4 yıldır Çanakkale ve ilçelerinde ormanlık alanlarda yaban hayatını izliyor. Bu çerçevede Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle koordineli ormanlık alanlara fotokapan kuruyor. Bu fotokapanlarla birlikte yaban hayatını izlemeye alıyor. Merkeze yakın ormanlık alanda bir hafta önce kurduğu fotokapanlardan birini incelediği sırada fotokapanın kaydettiği yetişkin boz ayı görüntüsünü gördü. Fotokapanın kaydettiği görüntülerde boz ayının bölgede gezindiği görünüyor. Fotokapanfa ayrıca sayıların her geçen gün azalan karaca da görüntülendi.

Çanakkale’de 4 yıldır yaban hayatını izlediğini belirten Yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Cenk Polat, “Çanakkale’nin değişik bölgelerine kurduğum fotokapanlarla aslında bütün hayvan tür listesini de çıkarmış olduk. Fotokapanlar ayrıca boz ayı görüntüledim. Boz ayıya çok sevindim. Neden sevindim. Boz ayı görüntülediğimiz yerde ilk defa görüntülendi. Aslında ormanlarımızın o kadar da yok olmadığını gösteriyor. Merkeze yakın bir yer, çünkü hayvanlarda yangınlardan dolayı yukarı bölgelere doğru kaçtılar. Orada sığındılar Bir de av yasağından dolayı çok rahat bir şekilde geziyorlar. Karacalar, ayılar, tilkiler, çakalları da görüntüledik. Boz ayılar aslında zararsız hayvanlar, gördüğümüzde kaçmamalıyız. Çünkü onlar bizi çok uzaklardan sesimizi duyuyor ve görüyorlar. Bu yüzden hiç paniğe kapılmadan boz ayıyla karşılaştığımızda yavaş yavaş adımlarla geriye doğru giderek, onunda aynısını yaptığını göreceğiz” dedi.

Fotokapanla birçok hayvan türlerini görüntülediklerini de ifade eden Cenk Polat sözlerine şöyle devam etti:

“Görüntülerde erkek, dişi karacalar var. Boz ayı, çakal, tilki, porsuk, kaya sansarı gibi türleri yakaladık. Fotokapandaki görüntülerde boz ayının o bölgenin yerlisi olduğunu düşünüyorum. Tam emin olamasam da bir gece fotokapana bir yavru ayının vurup, kaçtığı görünüyor ama tam net değil. Orada yerli bir boz ayımız. Bugüne kadar da hiçbir şekilde boz ayı saldırısı da duymadık. Hayvan özgürce, kimseye zararı olmadan yıllardır yaşıyor. Boz ayının kendi yerleşim alanı, aslında Çanakkale’de Kaz Dağları olarak biliriz ama merkeze yakın yerlerde de ayı nüfusu azda olsa var.”

Çanakkale’de 22 Ağustos’taki büyün yangınlardan sonra yaban hayatının rehabilitasyonu için birçok girişimleri olduğunu da kaydeden Polat, “İmza kampanyası başlatmıştık. Bu başarılı oldu. Çanakkale ve Bilecik’te av sezonu yasaklandı. Bu şekilde hayvanlar daha da rahat etti. Boz ayıyı görüntülediğim yerde de, o bölgede ilk defa bir boz ayı görüntülemiş olduk. Bu da hayvanların aslında orada ne kadar korunaklı, rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirdiklerinin bir göstergesi” diye konuştu.