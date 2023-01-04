Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde yaralanan Mehmetçiklerin tedavisinde hastane olarak kullanılan, ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında mektep olarak hizmet veren Taş Mektep, 3 yıl önce restore edilerek kütüphane haline getirildi. 108 yıl önce ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazan ve düşmana geçit vermeyen Mehmetçik için cephe gerisinde hastane olarak kullanılan şifa yuvası olan Taş Mektep binası, şimdi öğrencilere ve gençlere bilgi yuvası olarak hizmet veriyor.

Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde yaralanan Mehmetçiklerin tedavisinde hastane olarak kullanılan, ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında mektep olarak hizmet veren Taş Mektep, 3 yıl önce restore edilerek kütüphane haline getirildi. 108 yıl önce ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazan ve düşmana geçit vermeyen Mehmetçik için cephe gerisinde hastane olarak kullanılan şifa yuvası olan Taş Mektep binası, şimdi öğrencilere ve gençlere bilgi yuvası olarak hizmet veriyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesinde, Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri ile girilen muharebelerde yaralanan Mehmetçiklerin tedavisinde hastane olarak kullanılan, ardından da Cumhuriyetin ilk yıllarında mektep olarak hizmet veren Taş Mektep binası restore edilerek kütüphane haline getirildi.

Biga Kaymakamlığı, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabiga Belediyesi arasında protokol imzalandı. Çanakkale Savaşı’nda cephe gerisinde hastane olarak görev yapan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise mektep olarak hizmet veren Taş Mektep binası için 2019 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Taş Mektep binası, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kütüphane haline getirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) olmak üzere çeşitli üniversiteler ve kurumlar kütüphaneye çevrilen Taş Mektep binasına kitap bağışında bulundu. Şuanda kadar yaklaşık bin 500 kitabın bağışlandığı 2 katlı binada, bilgisayar odası, şark köşesi, 2 ders çalışma odası ve 2 kafe bulunuyor. Taş Mektep binasına ders çalışmaya ve vakit geçirmeye gelen öğrencilere ve gençlere ücretsiz çay ve kahve ikramı yapılıyor.

Karabiga Beldesi ve kendileri için bu Taş Mektep binasının ayrı bir önemi ve kıymeti olduğunu belirten Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Binamız Çanakkale Savaşları sırasında hastane olarak kullanılmış. Cephede yaralanan askerlerimiz deniz yoluyla Karabiga’ya getirilip, binamızın içinde tedavi süreçleri yapılmış. İyileşen askerlerimiz cepheye dahil olurken, şehit olan askerlerimiz ise şehitliğimize defnedilmiş. Binamız Çanakkale Savaşları sonrasında ilköğretim okulu olarak kullanıldı. Bana da bu okulda okumak ve mezun olmak nasip oldu. Yıllarca ilkokul olarak hizmet vermiş bir bina. Daha sonra aynı bahçe içine Milli Eğitim tarafından ilköğretim binası yapılınca, bu binamız atıl kaldı. Atıl kalınca farklı biçimde iyi niyetli olmayan kişilerce tahrip edilmiş, yangın da geçirdi. Çatısı çöktü. Harabe haline geldi. AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan’ın Karabiga ziyareti sırasında kendilerine durumu ilettik. İnceleme yaptık. Talimatını verdi. Özel İdare aracılığıyla restorasyonu tamamlandı. Karabigamıza böyle bir bina kazandırdıkları için desteklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan’a teşekkür ederim. Biz bu binayı Karabiga ve civar köylerdeki çocuklarımıza iyi bir şekilde hizmet vermek için hizmete açtık. Çocuklarımıza sahip çıkma, kötü yol alışkanlıklarından çekme anlamında da burası toparlayıcı bir bina oldu” dedi.

Öğrenci arkadaşları ile Taş Mektep binasını gezen Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Aybüke Mungan ise, “Genellikle bilgi edinmek ve ödevlerimi yapmak amacıyla buraya geliyorum. İnsanların bilgi anlamında yararlanacağı bir yer” diye konuştu.