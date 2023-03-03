Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Bilecik’te üçüncü kez ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Bilecik’te üçüncü kez ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale’ye henüz gidememiş, şanlı zafere ve mirasına tanıklık edememiş vatandaşlar için hazırlanan ’’Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’’ Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinde, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirilen ’’Mobil Tır’’ı ziyaret eden öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

"Çanakkale savaşları bölgesini yerinde göremeyenler için geldik"

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Görevlisi Enes Kayacık, İHA muhabirine verdiği bilgide, "Müzemizde Çanakkale savaşından kalma eserler ve belgeseller bulunmaktadır. Çanakkale savaşları bölgesini yerinde göremeyenler için geldik. Bu üçüncü turumuz. Bütün Türkiye’yi geziyoruz. Bugüne kadar 2 kere bütün Türkiye’yi gezdik. Bütün vatandaşlarımızı bekleriz. Sabah 09.00 akşam 17.00 saatlerinde hizmet vermekteyiz" dedi.

"Buraya sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü atalarımızdan kalan miraslar var"

Tırı ziyaret eden 7’nci sınıfa öğrencisi Emine Bilice, "Sınıf öğretmenlerimiz ve sınıf arkadaşlarımızla birlikte müze için geldik. Buraya sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü atalarımızdan kalan miraslar var. Bizim burada duygularımız çok farklı oldu. Ben buraya geldiğim için mutlu oldum, çünkü böyle eşyaları korumamız gerekiyor" dedi.

Diğer bir öğrenci Buğrahan Kütük ise, "Burası çok güzel olmuş. Cidden eski şeyleri hatırlatıyor. Zorlu savaşlar bize bunları gösteriyorlar. Çok güzel bir yer olmuş, bilgilendirici" ifadelerine yer verdi.